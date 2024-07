U Čajniču 12. jula svečano otvorenje džamije Sinan bega Boljanića

U haremu džamije Sinan bega Boljanića u Čajniču danas je održana pres-konferencija povodom njenog svečanog otvorenja koje je planirano u petak, 12. jula. Organizatori i domaćini naglasili su da je sve spremno te da se očekuje prisustvo visokih vjerskih i državnih zvaničnika naše zemlje i Republike Turske, te brojnih gostiju i vjernika.



Važan događaj

Predsjednik Organizacionog odbora, muftija goraždanski Remzija ef. Pitić zahvalio je prvenstveno čelnicima opštine Čajniče koji su, kako je kazao, stavili na raspolaganje sve kapacitete za ovaj važan događaj. Istakao je kako ne sumnja da će sve biti održano u dobroj atmosferi, podsjetivši i da tokom izgradnje Sinan-begove džamije nije bilo nikakvih incidenata.

-To je ono što naša Bosna jeste, što naše Čajniče jeste u ovom periodu od kada je počela da se gradi ova džamija. Prema informacijama koje imam, ovaj događaj će biti održan u jednoj dobroj atmosferi i zahvaljujem načelniku Općine Čajniče Goranu Karadžiću, njegovom osoblju, saradnicima i svim ljudima u ovom gradu koji su sve stavili na raspolaganje da se ovaj događaj desi onako kako to Bosna umije i kako to Bosna zna stoljećima kad joj niko ne smeta - kazao je muftija goraždanski, naglasivši da je ovaj objekat ukrasio cijeli grad.

- Nije ovo objekat samo Islamske zajednice i Medžlisa, nego kulturno i javno dobro ovog grada i ove lijepe čaršije koja je imala svoju tradiciju i koja je zapravo postala velikom onda kada je Sinan-beg Boljanić odlučio da podari svom gradu ono što je tada podario - poručio je muftija Pitić.

Načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić naglasio je da je Sinan-begovu džamija dragulj koji je dao novi izgled ovom gradiću.

- Njen izgled, rekonstrukcija i izgradnja su dali novu mogućnost za razvoj ovog grada kroz vjerski turizam. Kao što znate, osim Sinan-begove džamije ovdje imamo pravoslavnu i katoličku crkvu, što Čajniču daje potencijal za ovaj oblik turizma. Ponosim se kad čujem informaciju da tokom gradnje ovdje nije bilo nikakvih incidenata, ni problema. Ovom prilikom bih pohvalio Medžlis i zbog toga što je postojalo razumijevanje tokom izgradnje zida koji se ovdje nalazi. Čak je dozvoljen dio prostora za trotoar u odnosu na ukupnu površinu zemljišta, što je doprinijelo prohodnosti ulice - kazao je Karadžić.

Na pres-konferenciji istaknuto je da su u saradanji sa organizacionim odborom uspostavljeni planovi, prilagođen i režim saobraćaja te obezbijeđen parking i drugi neophodni detalji, s obzirom da se istog dana u Čajniču obilježava i pravoslavni praznik Petrovdan.

- Vjerujem da će ovo biti jedan događaj za historiju koji će poručiti da je u malom gradu okupljen veliki broj ljudi i urađen jedan veliki posao – dodao je načelnik Karadžić.

Poštovati upute

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čajniče Avdo ef. Šišić ovom prilikom pozvao je goste koji planiraju dolazak da poštuju upute ovlaštenih osoba i smjernice redara, čime će se olakšati organizacija cijelog događaja. Istakao je, između ostalog, da će za autobuse i privatna vozila biti obezbijeđen parking, te da Medžlis sa zadovoljstvom iščekuje priliku da ovu radost podijeli sa što većim brojem vjernika iz cijele zemlje.

Sinan-begova džamija u Čajniču, koja je minirana i u potpunosti srušena 8. juna 1992. godine zajedno sa svim ostalim objektima koji su sačinjavali graditeljsku cjelinu džamije, prvi put je sagrađena 1570. godine na inicijativu Sinan-paše Boljanića, zeta velikog vezira Osmanskog carstva Mehmed-paše Sokolovića.

Zbog svojih historijskih i umjetničkih vrijednosti uvrštena je na listu svjetske baštine kao spomenik prve kategorije. Njena obnova počela je 2016. godine, a sredstva je na osnovu potpisanog protokola osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske.