Iz Bihaća prema Srebrenici krenuo 13. motomaraton pod motom "Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi"

Iz Bihaća prema Srebrenici jutros krenuo 13. po redu motomaraton „Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi“. Na put dug gotovo 500 kilometara krenulo je 200 motorista iz Krajine.

Njima će se tokom vožnje pridružiti još oko 1200 motorista iz drugih evropskih zemalja koji se okupljaju u Zagrebu i kreću prema Sarajevu te motoristi iz drugih dijelova BiH.

- Svake godine se sve više i više motorista odlučuje krenuti prema Srebrenici, naravno, emocije su jake, znamo i razlog, želimo odati počast žrtvama genocida, a u putu planiramo posjetiti i krajiško mezarje u Travniku, odati počast djeci ubijenoj u Sarajevu te posjetiti Vlasenicu i Bratunac - rekao je Fuad Komić, organizator maratona.

Dolazak motorista u Sarajevo očekuje se u poslijepodnevnim satima kao i dolazak biciklista i supermaratonaca koji su jučer uspješno okončali prvi etapu do Jajca dugu 224 kilometra. Danas nastavljaju do Sarajeva, a sutra je na rasporedu posljednja etapa do Memorijalnog centra u Potočarima za učesnike svih maratona i pohoda.