Šmit: Ne postoji zakonsko pravo na otcjepljenje i entiteti nisu države, ko god dovede to u pitanje prihvata sukob

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) danas je tokom vanrednog sastanka s ambasadorima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira razgovarao o aktuelnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i prezentirao svoja zapažanja.



Komandant EUFOR-a, generalmajor Laszlo Stic, također je dao svoju ocjenu sigurnosne situacije u BiH. Visoki predstavnik je posebnu pažnju posvetio ponovljenim najavama o otcjepljenju koje dolaze od rukovodstva RS.

- Ovakve najave se ponekad odbacuju kao puka politička retorika. Ja ne mislim tako: svjedočimo provođenju političke agende kojom se ugrožava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Republike Srpske bi trebali objasniti svoju kritiku provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Otcjepljenje od države Bosne i Hercegovine u svakom slučaju nije opcija. Evropske integracije ne smiju biti dovedene u pitanje. Ali, moramo garantirati i prava entiteta, što već i radimo. Svi u Bosni i Hercegovini imaju pravo živjeti u miru i bez diskriminacije.

Ovo su činjenice: ne postoji zakonsko pravo na otcjepljenje i entiteti nisu države. Entiteti postoje samo zato što postoji Bosna i Hercegovina. Ko god to dovodi u pitanje prihvata sukob, a međunarodna zajednica to neće dozvoliti. Vrlo pažljivo pratimo da li se i kakve aktivnosti poduzimaju u Republici Srpskoj koje bi mogle voditi ka narušavanju reda u BiH. Međunarodna zajednica garantira postojanje države Bosne i Hercegovine, kao i mir i sigurnost svih građana ove zemlje. Niko nema pravo da to ugrožava. Svaki pokušaj destabiliziranja smatram ozbiljnim ugrožavanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Građani ove zemlje napravili su iskorake ka pomirenju i suživotu koji su prije trideset godina djelovali nezamislivo. Stoga je jasno u kom pravcu sve zajednice u ovoj zemlji žele ići – ka prosperitetnoj budućnosti u Evropskoj uniji. To je ono što političke elite moraju ostvariti - rekao je visoki predstavnik nakon sastanka.