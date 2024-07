Konaković: Šetnja kroz Prijedor u uniformama je provokacija, postupamo po protokolu iz 2020. kada je SDA bila na čelu MVP-a

Dodao je da za to vrijeme u BiH je sve isto, provokacije, laži, podvale i smutnje.

- Šetnja kroz Prijedor u uniformama jeste provokacija. Kadeti su se trebali pokloniti i žrtvama nepresuđenog genocida koji se u tom gradu desio ako su imali časne namjere, ubijenoj djeci, civilima, ženama, starim i iznemoglim. U časne namjere Srbije ne vjerujemo zbog svega što rade. Tačno je da nije prvi put jer su dolazili i ranije, imamo identične najave iz prethodnih godina kad su na vlasti bili funkcioneri SDFA koji danas lažu i optužuju, posebno ministra Heleza i mene, da smo “dozvolili” da vojska šeta po Prijedoru. Ministarstvo vanjskih poslova je imalo najava: april - 298, maj - 327, juni - 264, juli do 9. 7. - 134. Svaku u skladu sa propisima proslijedili na postupanje nadležnim institucijama jer mi ne možemo provjeravati, dozvoljavati ili zabranjivati ulazak bilo kome. Zna se čija je to odgovornost i nadležnost. Postupamo po protokolu koji se primjenjuje od 2020 godine kad je SDA bila na čelu MVP. Sve to dobro znaju, ali i dalje bestidno lažu i truju javni prostor, dakle ništa novo. Radimo mnogo, ulažemo maksimum napora da našu zemlju na međunarodnom planu pozicioniramo onako kako zaslužuje. I dobro nam ide, hvala Bogu. Sve to pod baražnom vatrom domaćih lažova i lopova koji su izgubili vlast i spremni su na kreaciju najgorih laži koristeći stradanje našog naroda, krijući se često iza vjere i lažnog patriotizma. I nastavit ćemo, još jače i bolje - istakao je Konaković.