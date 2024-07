Šmit: Neću dozvoliti razdruživanje ove zemlje, to je moj mandat

Imam na raspolaganju sve instrumente kako bih osigurao provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, svoje poteze nikad ne najavljujem, ali neću dozvoliti bilo kakvo razdruživanje ove zemlje, rekao je u intervjuu za BHRT visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit.

Govoreći je o dokumentu na kojem radi vlast u Republici Srpskoj pod nazivom "Sporazum o reguliranju odnosa RS i FBiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i međunarodnim aktima".

Kršenje Dejtonskog sporazuma

Radi se o ozbiljnom kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ukoliko bi se išlo sa ovim ne vidim da FBIH na bilo koji način namjerava raditi na ovome, rekao je on.

- Ovdje se ne radi o FBiH nego se radi o državi i to je ono što je definisano Dejtonskim sporazumom. Ukoliko ne bude nikakvih reakcije ljudi bi izgubili povjernje u mirovni sporazum. Čuo sa da još uvijek nije jasno u Republici Srpskoj i NSRS šta zapravo sa ovim žele uraditi. Ako traže moju preporuku to je da ne idu u nikakvo razdruživanje, separaciju ili slično. To bi značilo nove granice, pomjeranje stanovništva na nova mjesta, i to bi izazvalo novi konflikt - naglasio je Šmit.

Možda je bolje da se vratimo temama poput evropskih integracija i temama koje pripadaju 21. stoljeću, rekao je on.

Nakon komunikea PIC-a prije dvije sedmice vidjeli ste da je Međunarodna zajednica spremna reagirati, i drago mi je da je PIC naglasio da ja imam sve instrumente na raspolaganju i da ja imam sve instrumente. Neću dozvoliti razdruživanje ove zemlje i to je moj mandat, rekao je visoki predstavnik za BHRT.

- Nemam neke nove podatke, ali na osnovu onoga što imam, znam da u svim anketama, i među svim građanima nema razlike u mišljenju, oni žele živjeti u miru i blagostanju u ovoj zemlji i regionu.

Jedinstvena prilika

Naglasio je da imamo jedinstvenu priliku u BIH da se okrenemo EU putu.

- Ako vidim da imamo blokade u funkcionalnosti zemlje ja i Međunarodna zajednica možemo reagovati samo u korist građana. Ja sam tu da podsjetim političke elite da moraju djelovati i biti odgovorni za ono što se dešava.