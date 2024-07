Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković za "Avaz": Put do bh. mora donio ogromne benefite

Nakon okončanja radova i puštanja u promet stolačke obilaznice pred kraj prošle godine, čime je riješeno „usko grlo“ na magistralnoj cesti Stolac – Neum, naredne godine uslijedit će nova faza na tom velikom infrastrukturnom projektu.



Stara cesta

Kako nam je otkrio stolački gradonačelnik Stjepan Bošković, planirano je proširenje ceste od posljednjeg kružnog toka na obilaznici prema staroj cesti, odnosno Drenovcu.

- Da bi to u potpunosti bila prava magistralna cesta, preostalo je još da taj dio moderniziramo, tako da će uslijediti nova faza radova, gdje će se taj dio ceste, sve do skretanja za Kruševo, proširiti, a radi se o dužini od otprilike dva kilometra. Vjerujem da će radovi odmah početkom naredne godine krenuti, kako bismo do ljetne turističke sezone 2025. godine imali riješen i taj dio - ispričao nam je Bošković.

On nam je potvrdio da je izgradnja ceste Stolac – Neum, koja je prije dvije godine puštena u promet, kao i obilaznica, gradu na Bregavi donijela ogromne benefite.

- Taj doprinos je ogroman u sveukupnom razvoju Stoca. Puštanjem u promet i ceste i obilaznice, što je, rekao bih, jedna cjelina, Stolac je dobio potpuno drugu sliku i kada je riječ o prometu ljudi, ali i roba. I u turističkom i u privrednom smislu načinjen je veliki iskorak i to je ono što smo i očekivali - rekao nam je Bošković.

Povećan promet

Ustvrdio je da je Stolac, koji je prometno bio izoliran, ovom cestom postao i svojevrsno prometno čvorište.

- Primjerice, od Stoca, preko Neuma, do Dubrovnika, to je najbliža cesta, s najmanje graničnih prijelaza, a, s druge strane, Stolac se otvorio kada je riječ o putnoj komunikaciji sa Sarajevom, Mostarom ili Međugorjem. Povećan je, definitivno, promet kako osobnih vozila tako i turističkih autobusa i ta cesta nas je otvorila - naglasio je Bošković.

Tri decenije

Inače, cesta Stolac - Neum je svečano otvorena i zvanično puštena u promet 30. juna prošle godine. Na izgradnju ove ceste, koja se proteže u dužini od 36,5 kilometara, Neumljani i Stočani su čekali više od tri decenije. Ukupna vrijednost ovog projekta, uključujući sredstva iz federalnog budžeta, vlastita sredstva JP „Ceste FBiH“, te kreditna sredstva i troškove eksproprijacije iznosi 96,5 miliona KM.