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29. GODIŠNJICA GENOCIDA

Brojne delegacije stigle u Potočare: Došao Satler, Rajli, Ageler, delegacije iz Crne Gore i Srbije

Među prvima je stigao ambasador Velike Britanije u BiH Džulijan Rajli

Brojne delegacije stigle u Memorijalni centar - Avaz
Johan Satler - Avaz
Ambasadorica Španije u BiH Lizaranzu Perinat - Avaz
Ambasador Namura - Avaz
Ambasador Njemačke u BiH - Avaz
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Reporteri "Dnevnog avaza"

11.7.2024

Brojne delegacije danas pristižu u Srebrenicu povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. 

Među prvima je stigao ambasador Velike Britanije u BiH Džulijan Rajli (Julian Reilly). U Srebrenicu su, između ostalih, na komemoraciju stigli još šef Delegacije EU u BiH Johan Satler, (Johann Sattler), šef OSCE-a Brajan Ageler (Brian Ageller), ambasadorica Španije u BiH Marija Tereza Lizaranzu Perinat, ambasador Nizozemske u BiH Henk van den Dul (Dool), ambasador Njemačke u BiH Tomas Fičen (Thomas Fitschen) generalnmajor komandant EUFOR-a Laslo Stic (Sticz), Ambasador Katara Nj. E. Mešal Ali Mohamad Abdulah Al Atijah (Meshaal Ali Mohammad Abdullah Al-Attiyah), delegacija Bošnjačke stranke iz Crne Gore, delegacija Stranke pravde i pomirenja iz Srbije.

Podsjetimo, danas će biti klanjana dženaza u Memorijalnom centru Srebrenica–Potočari. 

# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI
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