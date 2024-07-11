Grafiti srama na kojima su ispisane gnusne uvrede na račun žena: Vječni podsjetnik na ono što se desilo u Srebrenici

U Potočarima, pored musale trenutno leži 14 tabuta, u njima je i mladić čiji je život prekinut sa samo 17. godina.



Suze i bol

I ove godine, kao i svake prethodne, suze i bol su prisutne u Potočarima.

U okviru memorijalnog kompleksa u Potočarima nalazi se i zgrada u kojoj je bio smješten nizozemski bataljon čiji su vojnici ispisali grafite, a koji je imao zadatak da štiti građane Srebrenice.

Sramni grafiti ispisani na zidovima, ostat će vječni podsjetnik na ono što se desilo u Srebrenici.

Svjedok istine

Tog kobnog ljeta 1995. godine, u tvornicu su stigle izbjeglice iz pravca Srebrenice, a Nizozemci su u nju pustili nešto manje od 6.000 ljudi, dok je ostalih 20.000 ostalo ispred.

Kada su srpske snage zatvorile krug oko tvornice, počela su odvajanja, maltretiranja i ubistva, posebno onih koji su ostali izvan baze.

Grafiti na kojima su ispisane najgore uvrede na račun žena u Srebrenici, ali i cijeloj BiH ostat će vječni svjedok istine.