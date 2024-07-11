Erdoan citirao Aliju Izetbegovića: "Šta god činili, ne zaboravite genocid, jer će se genocid koji se zaboravi, ponoviti!"

Nikad nećemo zaboraviti gorku istinu u riječima rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, velikog državnika sa velikim idejama i posvešćenošću, koji je rekao „Šta god činili ne zaboravite genocid, jer će se genocid koji zaboravi ponoviti“, kazao je u videoporuci predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, povodom 29. godišnjice genocida u Srebrenici.



Ponovna bol

Ističući da nikada neće zaboraviti Srebrenicu i neće dopustiti da se zaboravi kako se sličan zločin ne bi ponovio nigdje u svijetu, Erdogan je rekao da od dragog Boga želi da podari strpljenje porodicama šehida i bošnjačkoj braći i sestrama koji doživljavaju ponovnu bol svakog 11. jula.

- Svjesni smo da je bol naših majki i sestara koje su izgubile svoje najmilije u Srebrenici svježa kao jučer. Kao što vam je poznato, nacrt rezolucije o proglašenju 11. jula "Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici", čiji je jedan od supodnositelja bila i Turska, prihvaćen je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 23. maja. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos u svim fazama ove odluke, od njene pripreme do njenog usvajanja. Smatramo da ova odluka treba poslužiti kao primjer da se mrak sličan genocidu u Srebrenici ne ponovi nigdje u svijetu - istakao je Erdogan.

Napomenuo je da je palestinski narod u Gazi i na okupiranim palestinskim područjima danas izložen sličnim zločinima doživljenim u Srebrenici prije 29 godina.

- Međunarodne institucije i organizacije samo posmatraju ubistvo oko 40 hiljada nevinih ljudi, među kojima i 16 hiljada djece, kao i prije 29 godina - rekao je.

Naglasio je kako cijeli svijet, prolazi kroz ispit ljudskosti i iskrenosti, te dodao da „oni koji su odgovorni za barbarizam u Gazi će prije ili kasnije odgovarati pred međunarodnim pravom, baš kao i u Srebrenici. Turska će nastaviti davati sve od sebe kako bi osigurala da pravda bude zadovoljena i da počinioci genocida odgovaraju“.

Izrazivši žaljenje zbog postojanja onih koji i dalje negiraju genocid u Bosni i Hercegovini i veličaju ratne zločince, uprkos presudama međunarodnih sudova Erdogan je poručio da sa zabrinutošću prate napade i maltretiranja ljudi koji su se nakon rata vratili u svoje domove.

Trajni mir

- Od lokalnih vlasti očekujemo da učine svoj dio posla kako bi se svaki građanin Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku pripadnost, osjećao sigurno tamo gdje živi. Kako bi se održali trajni mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, moraju se potpuno napustiti sve vrste govora mržnje. Mi moramo tražiti načine širenja kulture mira, tolerancije i pomirenja. Iskrena nam je želja da u Bosni i Hercegovini zavlada unutrašnji konsenzus koji će obuhvatiti sve segmente. Svi bi trebali da imaju na umu da od sukoba i napetosti niko neće imati koristi – poručio je.

Dodao je da će Turska nastaviti davati sve od sebe da dođe do transformacije Bosne i Hercegovine u mjesto stabilnosti, mira i prosperiteta, te pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, političkom jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine.