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TAČNO U PODNE

Cijelo Sarajevo je na minutu stalo: Građani odali počast žrtvama genocida u Srebrenici

Jednolični ton u trajanju od 60 sekundi pušten je povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida

S lica mjesta. Anadolija

N. H.

11.7.2024

Na području Kantona Sarajevo (KS) danas su se u podne oglasile sirene povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici.

Shodno ranijem apelu Kantonalne uprava civilne zaštite Sarajevo, građani su tokom oglašavanja sirene stali na ulicama, zaustavili vozila i izašli na cestu i na taj način odali počast žrtvama genocida.

Općinski operativni centri civilne zaštite na području Kantona Sarajevo danas su tačno u 12 sati putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje (sirena) emitirali signal "prestanak opasnosti".

Jednolični ton u trajanju od 60 sekundi pušten je povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Grad Sarajevo će i ovaj put nizom aktivnosti simbolično obilježiti 29. godišnjicu genocida u Srebrenici.

U sarajevskoj Vijećnici organizira se jedinstvena aktivnost desetosatnog čitanja imena svih ubijenih.

Zastave na Humu, Bijeloj tabiji i Vijećnici su spuštene na pola koplja, a na Vijećnici je istaknut “Cvijet Srebrenice”.

U auli gradske kuće posjetitelji mogu pogledati multimedijalnu izložbu Paula Lowea i Muhameda Mujkića, kao doprinos očuvan

# GENOCID U SREBRENICI
# SREBRENICA
# SARAJEVO
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