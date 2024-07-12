Na KCUS-u uspješno primjenjen WEB embolizacijski sistem za tretman rupturiranih i nerupturiranih cerebralnih aneurizmi

Tokom protekle sedmice na Klinici za radiologiju KCUS-a uspješno su urađene procedure u kojima je primjenjen WEB embolizacijski sistem za tretman rupturiranih i nerupturiranih cerebralnih aneurizmi.

Riječ je o novom standardu u tretmanu aneurizmi, zahvaljujući kojem je oporavak pacijenata značajno unaprijeđen.

Kako je pojasnio voditelj Odjela za dijagnostičko-interventnu radiologiju na Klinici za radiologiju KCUS-a doc. dr. Deniz Bulja, ova tehnologija predstavlja značajan napredak u neurointerventnoj terapiji, osiguravajući da pacijenti dobiju najbolju moguću njegu uz minimalne rizike.

- Zahvalan sam na pruženoj prilici našem medicinskom timu da primijeni vrhunsku tehnologiju i implementira trenutno najefikasniji tretman cerebralnih aneurizmi našim pacijentima. Ova napredna tehnologija omogućava preciznu i efikasnu embolizaciju direktno unutar aneurizme, čime se ova potencijalno smrtonosna promjena isključuje iz moždane cirkulacije. Ova metoda ne zahtijeva kasniju primjenu lijekova koji mogu povećati rizik od moždanog krvarenja, što je razlikuje od dosadašnjeg načina liječenja - izjavio je doc. dr. Deniz Bulja

Član interventnog tima, dr. Odej Ali Abud istakao je da je WEB tehnologija revolucionarna u smislu jednostavnosti i efikasnosti kod tretmana kompleksnih stanja.

- KCUS želi izraziti iskrenu zahvalnost svim članovima tima koji su radili na ovim procedurama, uključujući neurohirurški i anesteziološki tim, medicinske sestre i inžinjere u sali. Njihov predan rad, stručnost i timski duh su ključni u postizanju ovakvih rezultata - kazao je dr.Odej Ali Abud.

VD generalna direktorica prof. dr, Hajrija Maksić kazala je da KCUS ostaje posvećen unapređenju zdravstvenih usluga i kontuiranom radu na implementaciji najnovijih tehnoloških inovacija u medicinsku praksu.

- Uvođenje WEB embolizacijskog sistema je još jedan korak naprijed u našoj misiji da pružimo vrhunsku zdravstvenu zaštitu našim građanima. Unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga u fokusu je našeg svakodnevnog rada - izjavila je Maksić.