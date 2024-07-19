Ljubuški: Sanirano više ilegalnih divljih deponija otpada

U naseljenom mjestu Vašarovići, Grad Ljubuški, urađena je sanacija više ilegalnih divljih deponija otpada.

Sanacija deponija učinjena je nakon provedenog zakonskog postupka Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog, a sanaciju je provela MZ Vašarovići u suradnji sa poduzećem “ALBA BH” Mostar, saopćeno je iz Grada Ljubuškog

Predmetno sanirano područje će od nadležne Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog biti pokriveno videonadzorom, te će se poduzeti zakonom predviđene mjere protiv utvrđenih prekršitelja za potencijalno nelegalno odbacivanje otpada u prirodu, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka.

Divlje deponije u prirodi česta su pojava unatoč sve dostupnijim načinima legalnog zbrinjavanja komunalnog, krupnog i građevnog otpada.

- Sukladno Odluci o komunalnom redu na području grada Ljubuškog , sve pravne i fizičke osobe kao proizvođači otpada na području grada Ljubuškog obvezni su koristiti komunalnu uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, odnosno posjedovati posudu za odlaganje komunalnog otpada, na način da svoj komunalni otpad predaju Isporučitelju komunalne usluge, poduzeću ALBA BH iz Mostara - zaključili su u saopćenju.