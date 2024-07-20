Danas kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka četiri žrtve ubijene na području Prijedora

U Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza te obavljen ukop posmrtnih ostataka četiri žrtve koje su 1992. godine ubijene na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca.

Vjerski program trebao bi početi u 12 sati. Nakon podne namaza bit će klanjan dženaza - namaz koji će predvoditi reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine u Kamičanima je Alija (Kasim) Forić, koji je imao 23 godine kada je ubijen u junu 1992. godine na području Kozarca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Sivci - Mekteb, 1998. godine. Alija će nakon dženaze biti ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Badema (Ibro) Musić, rođena 1942. godine. Ona je imala 50 godina kada je ubijena u Čarakovu kod Prijedora. Njeni posmrtni ostaci su ekshumirani 2018. godine na lokalitetu Alića šuma u Čarakovu, a bit će ukopani na Šehidnskom mezarju Čarakovo.

Osim ove dvije žrtve ove godine će konačan smiraj naći i Nazif (Hajro) Musić, rođen 1960. godine u Čarakovu. On je ubijen u julu 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su u Čarakovu, na lokalitetu Žeger, ekshumirani u martu prošle godine. On će također biti ukopan u Šehidskom mezarju Čarakovo.

Jedna od žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani danas nakon kolektivne dženaze u Kozarcu, je i Enver (Nedžib) Aljiji, rođen 1966. godine u Skoplju, u Makedoniji. Ubijen je 1992. godine na Korićanskim stijenama na Vlašiću, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani kada je na ovom lokalitetu otkrivena posljednja masovna grobnica, u septembru 2017. godine. On će biti ukopan u Šehidskom mezarju Kamičani.