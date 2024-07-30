Ima li rješenja za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku u Sarajevu: Radnici četiri mjeseca bez plaće, preživljavaju od toplog obroka

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH mogla bi zatvoriti svoja vrata nakon skoro 80 godina postojanja, a razlog tome je teška finansijska situacija u kojoj se nalazi ova važna institucija. Kako bi se pronašlo rješenje za finansijske probleme Nacionalne biblioteke u zgradi Vlade KS održan je sastanak, a kojem su pristupila sva tri nivoa vlasti. Jasna poruka Vanesa Poljčić-Džanko, rukovodilac sektora administrativnih i općih poslova ove biblioteke, otkrila nam je detalje s održanog sastanka. Ona je istakla kako su sa sastanka dobili jasnu poruku da se moraju boriti za sebe i da jedino mogu dobiti neka sredstva ukoliko direktor ode u penziju.

Poljčić-Džanko: Nismo na budžetu . Avaz Poljčić-Džanko: Nismo na budžetu . Avaz

Uposlenici već par mjeseci obavljaju svoj posao, a za njega nisu plaćeni. Nešto više o tome govorio je i Aldin Huskić, predsjednik Vijeća uposlenika. - Preživljavamo od toplog obroka i kupona koji je do nekih 250 KM. Četiri mjeseca nismo primili platu, ulazimo u peti, gdje nećemo imati ni zdravstveno osiguranje - rekao je Huskić. O tome da li su se ranije susretali sa sličnim problemima Vanesa je objasnila kako ovo nije prvi put, ali da se svakako radi o najlošijoj situaciji koja ih je do sada zatekla. - Naravno da nije prvi put, s obzirom da naš pravni i finansijski status nije riješen, te da nemamo ni upravni ni nadzorni odbor. Također, nismo ni na jednom budžetu. Često smo dolazili u situaciju kada čekamo platu, mjesec-dva. Međutim, smatramo da je ovo najlošija situacija jer smo ove godine dobili samo 220.000 KM od KS. Nema naznaka da ćemo dobiti još sredstava za plate, već samo za projekte - dodala je Poljčić-Džanko. Državni organi Ko je odgovoran za ovu situaciju i kako bi se ona mogla riješiti objasnio je predsjednik Vijeća uposlenika.

Huskić: Dobivamo kupone . Avaz Huskić: Dobivamo kupone . Avaz