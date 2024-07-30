Ima li rješenja za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku u Sarajevu: Radnici četiri mjeseca bez plaće, preživljavaju od toplog obroka

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH mogla bi zatvoriti svoja vrata nakon skoro 80 godina postojanja, a razlog tome je teška finansijska situacija u kojoj se nalazi ova važna institucija.
Kako bi se pronašlo rješenje za finansijske probleme Nacionalne biblioteke u zgradi Vlade KS održan je sastanak, a kojem su pristupila sva tri nivoa vlasti.
Jasna poruka
Vanesa Poljčić-Džanko, rukovodilac sektora administrativnih i općih poslova ove biblioteke, otkrila nam je detalje s održanog sastanka. Ona je istakla kako su sa sastanka dobili jasnu poruku da se moraju boriti za sebe i da jedino mogu dobiti neka sredstva ukoliko direktor ode u penziju.
Uposlenici već par mjeseci obavljaju svoj posao, a za njega nisu plaćeni. Nešto više o tome govorio je i Aldin Huskić, predsjednik Vijeća uposlenika.
- Preživljavamo od toplog obroka i kupona koji je do nekih 250 KM. Četiri mjeseca nismo primili platu, ulazimo u peti, gdje nećemo imati ni zdravstveno osiguranje - rekao je Huskić.
O tome da li su se ranije susretali sa sličnim problemima Vanesa je objasnila kako ovo nije prvi put, ali da se svakako radi o najlošijoj situaciji koja ih je do sada zatekla.
- Naravno da nije prvi put, s obzirom da naš pravni i finansijski status nije riješen, te da nemamo ni upravni ni nadzorni odbor. Također, nismo ni na jednom budžetu. Često smo dolazili u situaciju kada čekamo platu, mjesec-dva. Međutim, smatramo da je ovo najlošija situacija jer smo ove godine dobili samo 220.000 KM od KS. Nema naznaka da ćemo dobiti još sredstava za plate, već samo za projekte - dodala je Poljčić-Džanko.
Državni organi
Ko je odgovoran za ovu situaciju i kako bi se ona mogla riješiti objasnio je predsjednik Vijeća uposlenika.
- Glavnu odgovornost za ovo snose državni organi koji nas finansiraju. I dalje stojimo pri svojoj odluci, vlasti znaju naše zahtjeve.
Prije svega, to je imenovanje upravljačkih tijela, upravnog i nadzornog odbora, te novog direktora, ali i rješavanje finansijske situacije na neki dugoročni period ne samo kroz interventna sredstva - rekao je Huskić.
Manje zaposlenih
Broj zaposlenih znatno je manji nego što je predviđeno, također veći broj radnika je napustio svoje radne pozicije.
- Bitno je naglasiti kako trenutno imamo 42 uposlenika. Prema sistematizaciji u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci je planirano više od 110 zaposlenih, kao što je bio slučaj prije Agresije na BiH 1992. godine. Kako svi težimo ka boljem, imamo dosta radnika koji više nisu mogli podnijeti ovu situaciju tako da su promijenili posao - dodao je Huskić.
Hitna procedura
Važno je naglasiti kakve posljedice bi izazvalo zatvaranje ove ustanove, a koje je predviđeno 25. augusta.
- Apeliram na nadležne da po hitnoj proceduri usvoje zakone koji su potrebni kako bi se nastavio normalan i kontinuiran rad biblioteke. Mi polažemo nadu da će se pronaći neko trajno rješenje, a ne privremeno, kako se ne bi ponovo doveli u ovu situaciju za par mjeseci - objasnio je predsjednik Vijeća.