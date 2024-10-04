Šta mogu očekivati građani sarajevske Općine: Realizuje se više od 20 miliona KM projekata u Starom Gradu

Sa šefovima klubova SDP-a i DF-a Muamerom Mekićem i Vedadom Deljkovićem razgovarali smo o projektima u Starom Gradu.



Općina aktivno realizuje niz značajnih projekata, fokusirajući se na unapređenje infrastrukture i kvalitete života građana. Ovi projekti su rezultat saradnje s različitim nivoima vlasti, bez čijih značajnih sredstava i ulaganja ove projekte ne bi bilo moguće realizirati, uključujući Vladu Federacije BiH, Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo.

Ove godine, kao rezultat ove saradnje, ulaže se više od 7 miliona KM u objekte za obrazovanje, od vrtića, osnovnih i srednjih škola, do fakulteta. Ovo su rekordni iznosi, jer smo prepoznali značaj ulaganja u ove objekte, kako zbog obrazovnog procesa tako i zbog zelenih politika i društvenih aktivnosti.

Vijećnik Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Muamer Mekić istakao je neke od projekata koji se realizuju.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izvode se radovi na implementaciji mjera energetske efikasnosti, uključujući termoizolaciju i restauraciju dijela zgrade iz 1889. godine. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se uslovi za više od 3.000 zaposlenika i studenata.

S Gradom Sarajevo i Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS radi se na nekoliko objekata obrazovnih institucija. Zajedno s ovim vlastima, na Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti izvode se radovi na sanaciji fasade i zamjeni vanjske stolarije vrijedni oko 2 miliona KM.

Projekti energetske efikasnosti na Osnovnoj školi “Edhem Mulabdić” provode se s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS i uključuju sanaciju krova i rekonstrukciju kupole, a na Osnovnoj školi “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”, u sklopu akcionog plana EBRD-a „Zeleni gradovi“, izvode se radovi na polju energetske efikasnosti u saradnji s EU i EBRD-om.

Dva su bitna projekta koja se također provode s Gradom Sarajevo. Sanirano je igralište u Mjesnoj zajednici Medrese, kao i tri igrališta u Mjesnoj zajednici Mošćanica. Također, doznačena su sredstva školama „Saburina“ i „Hamdija Kreševljaković“ za saniranje njihovih sportskih igrališta. Još jedan bitan projekt s Gradom je i rekonstrukcija vrtića “Agan Bostandžić”, koji predstavlja drugi obnovljeni javni vrtić na lijevoj obali Miljacke, s ulaganjima od oko tri miliona KM.

U Starom Gradu ulažu se značajna sredstva i u objekte kulture. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, uz sredstva Vlade Federacije BiH putem javnog poziva, velika su podrška na projektu izgradnje “Muzeja Berber”. Radovi su započeli prošlog mjeseca, a zahvaljujući višim nivoima vlasti, osigurana su sredstva za potpunu realizaciju projekta.

Rekordnim ulaganjima Vlade Kantona Sarajevo u posljednjih nekoliko godina, radi se na rekonstrukciji vodovodne infrastrukture u Starom Gradu. Radovi na modernizaciji vodovodnih cjevovoda u više ulica vrijedni su 4,7 miliona KM, a osigurat će pouzdanu vodoopskrbu za građane.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS osiguralo je sredstva za sanaciju stambenih jedinica socijalno ugroženim građanima. Nakon dugo vremena uvedeni su jasno određeni kriteriji putem javnog poziva za dodjelu ovih sredstava korisnicima.

Vijećnik Vedad Deljković naglasio je koji su to projekti koji se realizuju u saradnji s Gradom Sarajevo, počevši od saniranih fasada na objektima kolektivnog stanovanja.

Na Zmajevcu, u kasarni “Mustafa Hajrulahović Talijan” planira se izgradnja muzeja Armije Republike BiH i sportsko-rekreacijskog centra na 45.000 kvadrata, što će doprinijeti razvoju sportsko-rekreacijske infrastrukture, a projekt se realizuje u saradnji s Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Kada je riječ o navedenom ministarstvu, bitno je istaknuti i njihovu podršku na projektu sanacije stambenih jedinica za unapređenje kvalitete stambenih uvjeta za pripadnike boračke populacije.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo ulaže nikad veća sredstva u putnu infrastrukturu u Starom Gradu. S Direkcijom za ceste KS radi se na sanaciji šest ulica: Paje, Grlica, Bistrik Basamaci, Nevjestina, Hadžijska ravan. Veliki saobraćajni projekti koji se trenutno provode s ovim ministarstvom i Direkcijom za ceste KS su rekonstrukcija glavne saobraćajnice uz tramvajske šine kroz Stari Grad i rekonstrukcija dijela lokalne ceste Sedrenik – Barice (dužine 3.500 metara). Posebno bitan projekt koji je trenutno u toku je sanacija ulice Bistrik, na potezu od Trga Austrije do Bistričke stanice, čija je vrijednost oko 1,5 miliona KM. Projekt sanacije glavne saobraćajnice Obala Kulina bana i Mula Mustafe Bašeskije vrijedan je više od 6 miliona KM.

Saradnja Općine Stari Grad s Vladom FBiH ostvarena je i na projektu sanacije magistralne ceste M-5, koja se spaja s ulicom Bistrik, te je na ovaj način povezana glavna saobraćajnica koja povezuje važne dijelove grada. Također, značajna su i finansijska sredstva koja su po javnom pozivu odobrena od Vlade Federacije za postavljanje fotonaponske elektrane na administrativnom sjedištu Općine Stari Grad Sarajevo.

Objekt Dom Oružanih snaga je objekt koji se nalazi na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, te će konačno zasjati sjajem koji zaslužuje, s obzirom na to da je u toku projekt sanacije fasade i vanjske stolarije u saradnji s Vladom FBiH i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Ovi projekti predstavljaju veliki iskorak u razvoju Starog Grada i doprinose stvaranju boljih uslova za život građana. Načelnik Čengić je uvijek naglašavao važnost saradnje svih nivoa vlasti u ostvarenju ovih planova.

Zaustavili smo pojedince koji su se bogatili na državnoj imovini, parkinzima, muralima, baštama, reklamama, podzakupima…

Uspostavili smo fer i transparentan sistem socijalnih davanja, te su povećane naknade za stipendije, porodilje i druge socijalne pomoći.

Sve ovo smo uradili nakon zatečenog duga većeg od 20 miliona KM, koji smo krenuli vraćati, kako po kreditima tako i po presudama. Sada smo fokusirani na realizaciju Strategije razvoja općine do 2027. godine vrijednu više od 60 miliona KM.