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Uspostavljena putna komunikacija od Jablanice prema Konjicu: Evakuacija prema Mostaru otežana

Uspostavljen je koridor čamcima prema Donjoj Jablanici kako bi bilo moguće izvršiti evakuaciju

Situacija dramatična - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

4.10.2024

Na lokalitetu Aleksinog hana, nedaleko od mosta Begića i Begovića, gdje je prekinuta cestovna komunikacija između Mostara i Jablanice su brojna vozila spasilačkih i medicinskih ekipa.

Međutim, spašavanje unesrećenih i njihova daljnja evakuacija prema Mostaru je znatno otežana usljed činjenice da je bujica odnijela dio magistralne ceste, kao i dio željezničke pruge. 

Praktično, uspostavljen je koridor čamcima prema Donjoj Jablanici kako bi bilo moguće izvršiti evakuaciju.

Iz pravca Konjica prema Jablanici raščišćen je dio puta te je uspostavljena putna komunikacija preko koje se unesrećeni izvlače prema Konjicu i Sarajevu.

# JABLANICA
# POPLAVE
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