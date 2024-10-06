Direktorica bolnice u Mostaru: Žena koja je izgubila bebu i spašeni dječak su van životne opasnosti

Svi pacijenti koji su s područja Donje Jablanice hospitalizirani u Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" u Mostaru su, trenutno, zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja. Potvrdila nam je to dr. Lamija Duranović, direktorica ove bolnice.

Pacijentica koja je izgubila bebu u osmom mjesecu trudnoće je i dalje na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, kao i 10-godišnji dječak.

- Oboje su izvan životne opasnosti i trenutno su stabilno - kazala nam je dr. Duranović.

Također, u ovoj bolnici se oporavljaju još dvije muške osobe s područja Jablanice.