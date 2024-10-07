Darko Juka za "Avaz": I dalje traje potraga za devet nestalih, pet u Jablanici i četiri u Konjicu

Od ranih jutarnjih sati svi spasilački timovi i sve službe su na terenu i pretražuju prostor u potrazi za nestalim na području Jablanice, potvrdio je za "Avaz" Darko Juka, šef Ureda za odnose s javnošću Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

- Nažalost, kako vrijeme odmiče, nade u to da će biti sretnih ishoda sve je manje, a potraga traje za devet osoba, pet na području Jablanice i četiri u Konjicu koje se, službeno, vode kao nestali. Uporedo s potragom, intenzivno se radi na svemu drugom, čišćenju putnih pravaca, popravkama elektro i vodovodne mreže.Također, treba razmišljati i o sprečavanju pojave zaraznih bolesti tako da su ekipe Zavoda za javno zdravstvo aktivirane, dok ekipe Doma zdravlja Mostar šalju pojačanje sa svojim timovima tako da se sa svih aspekata radi sve što se može - rekao nam je Juka.

Dodao je da će danas zasjedati i Vlada HNK, kao i Krizni štab CZ HNK.

Iz Operativnog centra CZ HNK naveli su da na području Konjica sva građevinska operativa koju posjeduju radi na sanaciji katastrofalnih posljedica.

- Rano jutros veliki broj građevinskih mašina iz Republike Slovenije stiglo je kao pomoć i jutros se uvode u rad. Jučer je veliki broj dobrovoljaca učestvovao u čišćenju gdje su uvjeti dozvoljavali. Gorske službe spašavanja su se probijale do sela i vršila se evakuacija stanovništva. Procjena je da u više od 10 sela pomoć još nije došla zbog ogromnih šteta na putevima i velike udaljenosti. Uglavnom su to planinska sela ispod Bitovnje - stoji u izvještaju.

I dalje se radi na raščišćavanju puteva u Drežnici. Put prema Divi Grabovici je očišćen. Komisija za procjenu štete danas izlazi na teren.