Evropski parlament u srijedu o posljedicama poplava u BiH: Hitno odblokirati sredstava iz Plana rasta

Evropski parlament (EP) je na inicijativu eurozastupnice Željane Zovke danas odlučio kako će u srijedu, 9. oktobra, na plenarnoj sjednici raspravljati o posljedicama razornih poplava u Bosni i Hercegovini.

Iz Ureda za odnose s javnošću Evropske pučke stranke saopćeno je kako je Zovko zatražila i aktivaciju dostupnih mehanizama unije za pružanje finansijske pomoći u zemljama pogođenim prirodnim katastrofama.

Traga se za mnogim žrtvama

Zovko je upozorila kako je stanje u Bosni i Hercegovini još uvijek alarmantno, ističući kako su poplave odnijele 19 života, a za mnogim žrtvama se još uvijek traga.

Zovko je pozdravila odluku Evropske komisije o aktiviranju Mehanizma civilne zaštite EU te je zatražila mobiliziranje sredstava iz Evropskog fonda za solidarnosti, kao glavnog instrumenta EU za potporu oporavku od prirodnih katastrofa i izraz solidarnosti EU, što je bio slučaj s poplavama u Italiji, Sloveniji, Austriji, Grčkoj i Francuskoj 2023. godine.



- Ljudska i moralna dužnost je mobilizirati sva raspoloživa sredstva kako bi se u ovim teškim trenucima pružila prijeko potrebna pomoć ljudima koje je na bilo koji način pogodila ova poplava.



Nužno je da u EU parlamentu imamo ovu raspravu kako bismo zajednički pronašli najefikasniji način pružanja pomoći svim stradalima - rekla je Zovko.

- Ljudska i moralna dužnost je mobilizirati sva raspoloživa sredstva kako bi se u ovim teškim trenucima pružila prijeko potrebna pomoć ljudima koje je na bilo koji način pogodila ova poplava.

Nužno je da u EU parlamentu imamo ovu raspravu kako bismo zajednički pronašli najučinkovitiji način pružanja pomoći svim stradalima - naglasila je.

Ljudska i moralna obaveza

Zovko je također poslala pismo povjereniku za susjedstvo i proširenje Oliveru Varheljiju (Varhelyi) u kojem je zatražila da se hitno odblokiraju sredstava iz Plana rasta za zapadni Balkan kao i preusmjeravanje IPA III fondova, kako bi se iskoristila sva raspoloživa sredstva za pomoć unesrećenima u Bosni i Hercegovini.

- Naša je obaveza pomoći ljudima koji su izgubili sve, neki od njih i svoje najmilije. Ova neviđena tragedija me duboko potresla i želim biti sigurna da sam i ja osobno i svi ostali koji to mogu, učinili sve da se ljudima olakša koliko god je to moguće - zaključila je Zovko.

Plenarna rasprava o posljedicama poplava u Bosni i Hercegovini održat će se u srijedu nakon plenarnog glasovanja u 13 sati.

Raspravu je moguće pratiti na sljedećem linku: https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html.