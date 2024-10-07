Haketa već tri dana traga za amidžom i strinom, poručio za "Avaz": Ovdje je veliko rasulo

Velika poplava u Buturović Polju kod Konjica donijela je ljudske gubitke, a još uvijek se traga za nekim osobama. Portalu "Avaza" se javio Nedim Haketa, koji već tri dana traži amidžu i strinu.

On ističe da vlada rasulo što se tiče organizacije, ali i da nema strukture komandovanja.

- Husein Hodžić, načelnik štaba Civilne zaštite u Konjicu nije stručan za posao koji obavlja. Sam tražim tijela po ruševinama. Ovdje su pristigle ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Srbije da pomognu, međutim, Husein ne dopušta mašinama da prekopavaju teren - priča Haketa za "Avaz".