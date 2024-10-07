Haketa već tri dana traga za amidžom i strinom, poručio za "Avaz": Ovdje je veliko rasulo

Velika poplava u Buturović Polju kod Konjica donijela je ljudske gubitke, a još uvijek se traga za nekim osobama. Portalu "Avaza" se javio Nedim Haketa, koji već tri dana traži amidžu i strinu.
On ističe da vlada rasulo što se tiče organizacije, ali i da nema strukture komandovanja.
- Husein Hodžić, načelnik štaba Civilne zaštite u Konjicu nije stručan za posao koji obavlja. Sam tražim tijela po ruševinama. Ovdje su pristigle ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Srbije da pomognu, međutim, Husein ne dopušta mašinama da prekopavaju teren - priča Haketa za "Avaz".
Istakao je da Civilna zaštita u ovom trenutku kao prioritet uzima raščišćavanje puteva, umjesto da se traga za tijelima.
- Mnogi žele pomoći. Javili su se mnogi ljudi, sa mašinama bi dolazili da nam pomognu, ali im Hodžić ne dopušta. Najviše strahujemo od kiše koja je najavljena za sutra. Ako počne padati, sve je gotovo. Bojimo se veće katastrofe - rekao nam je Haketa.
Navodi da je sam obezbijedio bagere iz Tuzle te da je ogorčen.
- Brojni spasioci su tu. Stanovnici apeluju na vrh da neko stručan dođe i da nas pusti da radimo kako mi smatramo da treba. Jučer smo odradili ogroman posao. Pretražili smo više od 700 kubika, ali danas ništa nismo mogli jer je neko došao na ideju da ovdje dolazi i ulazi sa kamionima. Ako dođe do toga, svi napori su uzaludni - zaključio je.