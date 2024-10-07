Turski ministar Uralolu posjetio Buturović Polje: Nećemo ostaviti BiH samu, stambeni kontejneri već na putu

Visoka delegacija Republike Turske predvođena ministrom transporta i infrastrukture Abdulkadirom Uraloluom posjetila je danas katastrofalnim poplavama pogođeno Buturović Polje, nadomak Konjica, u Bosni i Hercegovini.

U pratnji ministra bio je turski ambasador u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin, zamjenik predsjednika Uprave za vanredne situacije Turske (AFAD) Hamza Tasdelen, predstavnici turskih institucija u BiH, a domaćin delegaciji bio je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Brojne ekipe nadležnih službi i volonteri i danas rade na raščišćavanju terena, potraga za nestalim licima još uvijek traje, a kako odmiče vrijeme, sve više na vidjelo izlaze rezmjere katastrofe koja je pogodila ovo područje.

Ministar Uralolu je podsjetio kako je informacije dobio iz prve ruke od lokalnih dužnosnika, prije svih, gradonačelnika Konjica Ćatića, kazavši kako je količina oborina po kvadratnom metru bila ogromna, a broj smrtno stradalih dosegao je 20.

- Ekipe i predstavnici našeg AFAD-a, TIKA-e, Crvenog polumjeseca već su na terenu od samog početka, a najprije su utvrdili prioritete za pomoć pogođenim područjima. U prvoj etapi su angažovane radne mašine turskih kompanija koje rade na području Bosne i Hercegovine, a za ovo područje smo informisani da je 15 porodica ostalo bez svojih domova. S nekima sam razgovarao, oni ne žele napustiti ovo mjesto, tako da u prvom redu trebamo obezbijediti privremeni smještaj - rekao je Uralolu.

Stambeni kontejneri

Uralolu je kazao da je otpremljeno već 20 stambenih kontejnera, oni bi sutra već trebali zahvaljujući AFAD-u biti u BiH.

- Preostalih 40 kontejnera kreće danas i bit će ubrzo na ovom području. Razgovarali smo i o tome šta Turska može učiniti kada se radi o trajnoj pomoći. Jedan od naših domaćina je rekao da ih ne ostavljamo same, danas, prilikom posjete. Nikad Turska neće ostaviti BiH samu - rekao je Uralolu.

Podsjetio je da su građani i institucije BiH pritekli u pomoć Turskoj nakon razornih potresa u februaru 2023.

Poruka Erdoana

Uralolu je kazao da je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan uputio poruke podrške s najvišeg nivoa, podsjetivši da će Turska učiniti sve s ciljem što bržeg popravljanja ukupnog stanja, kako bi rane što prije zacijelile.

On je razgovarao s unesrećenim građanima, a jednom dječaku je obećao lično nadoknaditi bicikl koji je nestao u poplavama.

Gradonačelnik Konjica Ćatić je zahvalio Republici Turskoj, turskom narodu, predsjedniku Erdoanu i delegacijama koje su u prvim danima nakon tragedije već bile na terenu na ovom području.

- Već danas imamo konkretne rezultate, a u petak se sve desilo na ovom području. Hvala turskim institucijama, građanima. Već je krenula implementacija, jer svaki dan imamo nova klizišta, a prostor koji je zahvatila nesreća je 300 kvadratnih kilometara - rekao je Ćatić.

Kako je kazao, od petero nestalih, pronašli su tijela dvoje stradalih, dok još uvijek tragaju za tri osobe.

U noći s četvrtka na petak katastrofalne poplave i klizišta pogodili su područja Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Fojnice i druge gradove, odnijevši brojne živote i načinivši ogromnu materijalnu štetu.