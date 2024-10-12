Zašto je blokada Doma naroda BiH glupa i suluda politika: Bošnjaci idu Dodikovim stazama destrukcije

Ako bismo analizirali historiju bošnjačke politike na ovim prostorima, jedina njena principijelna konstanta je glupost - koja nikad nije izdata i koja je u svojoj konačnici upravo najveću štetu donosila i Bošnjacima i Bosni i Hercegovini.

Kojeg god perioda da se uhvatimo, od protestiranja protiv obrazovanja ženske djece, preko odustajanja od bosanskog jezika u zamjenu za "begovsku zemlju“ u Austro-Ugarskoj, podrške Vidovdanskom ustavu kojim je stvorena unitarna država u Kraljevini SHS, pisama Hitleru muslimanske elite u Drugom svjetskom ratu, dovođenja mudžahedina i islamiziranja Armije RBiH u posljednjem ratu, pa do rušenja "aprilskog paketa“, bošnjačka elita, ili barem dobar dio nje, nikad nije propuštala priliku da napravi glupost i da samoj sebi nanese štetu.



A šta i ako prođe

Iako, srećom, nema dalekosežne i fatalne posljedice kao navedeni primjeri, u red političkih gluposti spada i odluka članova Kluba Bošnjaka u Domu naroda BiH da danima blokiraju rad ovog gornjeg doma Parlamenta BiH.

Razlog je što SDS-ov delegat Želimir Nešković kao tačku dnevnog reda predlaže Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, koji bi podrazumijevao izbacivanje stranih sudija. Naime, bošnjački predstavnici strahuju da bi ovaj prijedlog nekako mogao proći s glasovima HDZ-a i SNSD-a.

Ako i ostavimo po strani činjenicu da je upitno da li bi HDZ glasao za ovakav prijedlog (njihovi pojedini delegati su već javno rekli da ne bi), šta i kada bi prijedlog prošao u Domu naroda?

Naime, institucije upravo i jesu mjesto gdje se najkrupnija i najvažnija politička pitanja u BiH trebaju rješavati. I u tom smislu, ako želimo demokratiju, niti jedan prijedlog niti jedna tema ne bi smjeli biti tabu, pa ni pitanje uređenja države i položaja Ustavnog suda.

Vjerujemo li u demokratiju

No, ni Bošnjaci ni država nemaju razloga za brigu. Naime, čak i kad bi nekim slučajem ovakav prijedlog bio usvojen u Domu naroda (a izvjesno ne bi ni tu), on bi bez ikakve sumnje pao u Predstavničkom Parlamenta BiH u kojem probosanske stranke imaju većinu.

Na taj način, pokušaji iz RS - odnosno izbacivanje stranih sudija - bili bi pobijeđeni najboljim načinom, demokratskom metodom.

Umjesto toga, bošnjački delegati (2 SDA, 1 NiP, 1 DF i 1 SBiH) ulaze u opasne simboličke igre. Naime, blokiranje državnih institucija kada im nešto nije po volji praksa je koju godinama gledamo od Milorada Dodika, koji i ne krije da BiH i ne želi kao državu. No, kada isto to rade Bošnjaci, onda se upravo Dodiku i sličnim destruktivnim politikama daje savršen alibi za njihovo višegodišnje destruktivno tumačenje.

Jer, ako su sami Bošnjaci spremni blokirati institucije svoje države i postavljati klipove demokratskom procesu čim im nešto nije po volji, koliko pije vode mogućnost da je njihova priča o borbi za cjelovitu ili, štaviše, građansku Bosnu i Hercegovinu, iskrena i smislena?

Kritike Ambasade SAD

Zbog višemjesečne blokade Doma naroda oglasila se i Američka ambasada u Sarajevu, poručivši kako je blokada institucija antidejtonsko djelovanje. Kritike je uputio i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković, koji je blokadu nazvao pogrešnom politikom.