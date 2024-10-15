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FEDERALNI MINISTAR

Lakić s predstavnicima RMU Kakanj i Elektroprivredom BiH: Želimo da nađete način, kako ne bismo poduzimali oštrije mjere

Nikome nećemo dozvoliti da ugrožava energetsku stabilnost FBiH

Tokom današnjih sastanaka. Press

E. Ć.

15.10.2024

Rudnici moraju biti svjesni da je energetski sistem Federacije u problemu i da ga samo povećanom proizvodnjom uglja možemo stabilizovati, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić tokom sastanka s Upravom RMU Kakanj i Elektroprivredom BiH.

- Svjesni smo da je rudnik Kakanj godinama bio zanemarivan tako da je ovu Upravu dočekalo katastrofalno stanje. Ali to ne može biti opravdanje da se ne radi više. Upošljavanjem dodatnih radnika i nedavnim remontom širokog čela stvorili smo uslove da Kakanj može i mora više pridonijeti stabilnosti energetskog sistema.

Imamo razumijevanje za sve poteškoće ali neću dozvoliti da bilo ko ugrozi energetski sistem Federacije. Ono što od Uprave RMU Kakanj tražimo je da osiguraju dovoljne količine uglja kako bismo mogli računati na njih. Nama je energija potrebna i ne želimo slušati opravdanja, želimo da nađete način, kako ne bismo morali poduzimati oštrije mjere - rekao je Lakić.

Tokom posjete termoelektrani Kakanj ministar je također istakao da svi koji doprinose energetskoj stabilnosti Federacije moraju dati sve od sebe kako bismo zajedničkim snagama unaprijedili energetski sistem, a u tome značajno mjesto zauzimaju termoelektrane. Zatraženo je da se maksimalno poveća efikasnost u radu TE Kakanj i da se u roku naredna dva mjeseca već vide rezultati.

# VEDRAN LAKIĆ
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