Dok trojka pada, zelena koalicija doživjela je rast i u KS: Da su 6. oktobra održani opći izbori, SDA bi se vratila na vlast

Na lokalnim izborima koji su održali šestog oktobra trojka je, po pitanju načelničkih mjesta, čak i uspjela popraviti svoj rezultat. Naime, osim što su zadržali četiri općine u kojima su imali načelnike (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Ilidža), ove godine je pobijedio i njihov kandidat u Ilijašu Amar Dovadžija.

Ipak, ako se pogleda ukupan broj glasova stranaka trojke, evidentno je da je u ukupnom broju glasova ova koalicija pala, dok je savez okupljen oko SDA, Stranke za BiH i DF-a rastao na ovim izborima.

Rast SDA

U ukupnom zbiru, prema do sada obrađenim listićima (oko 95 posto), SDA je prva stranka u Kantonu Sarajevo s 41.250 glasova. Drugi je NiP s 25.494, treći SBiH s 24.988. SDP je tek četvrta stranka u Kantonu Sarajevo s 24.225 glasova. Peta je Naša stranka s 14.874 glasa, a šesti DF s 9.062 glasa.

Kada se saberu glasovi, trojka okupljena oko SDA u Kantonu Sarajevu je ukupno osvojila blizu 74 hiljade glasova, dok ona „izvorna“ trojka ima desetak hiljada manje glasova, oko 63 hiljade.

Kada bi se rezultati s lokalnih izbora pretvorili u mandate za Skupštinu KS, SDA bi dobila 10 mjesta, NiP 7, Stranka za BiH 6, SDP 6, Naša stranka 4 i Demokratska fronta 2. Ostale stranke ne bi prešle cenzus.