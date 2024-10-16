Dok trojka pada, zelena koalicija doživjela je rast i u KS: Da su 6. oktobra održani opći izbori, SDA bi se vratila na vlast

Na lokalnim izborima koji su održali šestog oktobra trojka je, po pitanju načelničkih mjesta, čak i uspjela popraviti svoj rezultat. Naime, osim što su zadržali četiri općine u kojima su imali načelnike (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Ilidža), ove godine je pobijedio i njihov kandidat u Ilijašu Amar Dovadžija.
Ipak, ako se pogleda ukupan broj glasova stranaka trojke, evidentno je da je u ukupnom broju glasova ova koalicija pala, dok je savez okupljen oko SDA, Stranke za BiH i DF-a rastao na ovim izborima.
Rast SDA
U ukupnom zbiru, prema do sada obrađenim listićima (oko 95 posto), SDA je prva stranka u Kantonu Sarajevo s 41.250 glasova. Drugi je NiP s 25.494, treći SBiH s 24.988. SDP je tek četvrta stranka u Kantonu Sarajevo s 24.225 glasova. Peta je Naša stranka s 14.874 glasa, a šesti DF s 9.062 glasa.
Kada se saberu glasovi, trojka okupljena oko SDA u Kantonu Sarajevu je ukupno osvojila blizu 74 hiljade glasova, dok ona „izvorna“ trojka ima desetak hiljada manje glasova, oko 63 hiljade.
Kada bi se rezultati s lokalnih izbora pretvorili u mandate za Skupštinu KS, SDA bi dobila 10 mjesta, NiP 7, Stranka za BiH 6, SDP 6, Naša stranka 4 i Demokratska fronta 2. Ostale stranke ne bi prešle cenzus.
S obzirom na to da je za formiranje većine potrebno 18 ruku, to znači da bi koalicija oko SDA imala tačno toliko pozicija i mogla bi izabrati novu vlast, dok bi trojka bila u poziciji jake opozicije sa 17 mandata.
I DF pao
Ovaj rast koalicije okupljene oko SDA može se zahvaliti kako rastu broja glasova SDA tako i Stranci za BiH koja je, u odnosnu na lokalne izbore od prije četiri godine, zabilježila veliki rast, ali je imala sličan rezultatu u KS u odnosu na opće izbore od prije dvije godine (kada su osvojili 27 hiljada glasova). Ovo naglo povećanje može se prvenstveno zahvaliti prelasku u ovu stranku Semira Efendića.
Ako uporedimo s općim izborima od prije dvije godine, SDA je na svoj rezultat dodala skoro tri hiljade glasove (uz manju izlaznost), ali je sada prilično usamljena na vrhu na kojem je prije dvije i četiri godine bila izjednačena s NiP-om koji je izgubio čak 13.000 glasova.
U koaliciji okupljenoj od strane SDA, veliki pad je doživio DF, koji je izgubio skoro 10.000 glasova.
Ovi trendovi jasno ukazuju da koalicija koju je skupila SDA po ukupnom broju glasova raste, dok trojka doživljava pad. Ukoliko ovakve trendove ne preokrenu, trojka bi nakon izbora 2026. vrlo lako mogla u opoziciju.
Opozicija iza ugla
Podsjetimo, upravo je Kanton Sarajevo nakon izbora 2018. bilo mjesto nastajanja trojke (tada šestorke koja je spala na tri stranka), koja je najavila promjenu i zemlju i konačno rušenje SDA s vlasti i na višim nivoima.
No, nakon pet godina njihove vlasti u Sarajevu, iako su mnoge stvari poboljšane i pomjerene s mrtve tačke, građani očito i nisu previše zadovoljni njihovim rezultatima, da ne spominjemo unutrašnje sukobe i osipanja.