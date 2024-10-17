Kolovozi jutros vlažni, magla u kotlinama i usjecima

Na putevima Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima uz pojačano prisustvo magle u kotlinama i usjecima. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima, te da obavezno koriste sigurnosni pojas.

Na dionici Jablanica-Mostar saobraćaj je omogućen za sve kategorije vozila. I dalje je na snazi obustava saobraćaja na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Zbog izvođenja radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Reljevo, na dionici autoceste Sarajevo sjever-Butila, vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja. Na dionici Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina ograničena na 60 km/h.

Na magistralnim putevima Matuzići-Doboj i Vitez-Kaonik zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom da se radi o izrazito frekventnim dionicama, na mjestima izvođenja radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Livno-Kamensko (Podgradina), Simin Han-Donje Caparde, Doboj-Gračanica (Brijesnica Velika), Kladanj-Živinice, Prozor/Rama-Jablanica, Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila iznad 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, saopćeno je iz BIHAMK-a.