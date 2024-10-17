Zračna luka Mostar u velikom zamahu, očekuju se letovi i prema Štutgartu i Dizeldorfu

Zračna luka Mostar bilježi snažan rast i širenje ponude destinacija, a pozitivne projekcije za sljedeću godinu najavio je za Fenu direktor Zračne luke Mostar Marko Đuzel.

Đuzel je istaknuo kako je Zračna luka Mostar ove godine zabilježila značajan porast broja putnika te širenje ponude letova prema popularnim europskim destinacijama.

- Nastavljamo s letovima koje smo imali – Verona, Bari, Rim i München, a dodatno smo uveli Napulj, Cataniju, Beč, Palermo i vjerojatno Bergamo - rekao je Đuzel, dodavši kako je tijekom jučerašnjeg dana postignut dogovor s novom aviokompanijom za letove prema Stuttgartu i Düsseldorfu o čemu još uvijek ne može detaljno govoriti.

Međutim, uvjeren je da će sljedeće ljeto Zračna luka Mostar ponuditi čak 11 destinacija.

Đuzel je spomenuo i činjenicu da je prvi put jedna aviokompanija otvorila bazu u Zračnoj luci Mostar. Riječ je o talijanskoj kompaniji Sky Alps, koja će bazirati svoj avion u Mostaru te obavljati dva ili tri, pa i četiri leta dnevno, ovisno o rasporedu. Đuzel je posebno naglasio pouzdanost ove kompanije.

- Sky Alps je iznimno ozbiljna kompanija. Do sada su obavili preko 200 operacija i više od 400 letova bez ijednog otkazanog leta u Mostaru, što definitivno ulijeva povjerenje – poručio je Đuzel.

Osim toga, Zračna luka Mostar također bilježi rekordan broj putnika. U odnosu na prošlu godinu, broj putnika se udvostručio.

- Prošle godine udvostručili smo broj putnika, pa tako i ove. Sada smo već na 40.500 putnika. Do kraja godine očekujemo oko 45.000. Da nije bilo ratova i globalnih nemilih događaja, ta brojka dosegla bi 50.000 – ističe direktor Zračne luke Mostar Marko Đuzel u izjavi za Fenu.

U svakom slučaju, riječ je o porastu od 110 posto u odnosu na prošlu godinu, što potvrđuje rastući značaj Zračne luke Mostar za regionalni turizam i poslovanje.

Povećanjem broja letova i uvođenjem novih destinacija, Mostar se sve više pozicionira kao ključna zračna poveznica između Hercegovine i važnih europskih centara, što otvara nove mogućnosti ne samo za turiste, već i za poslovne putnike.