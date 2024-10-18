Ministar Vojin Mijatović o sanaciji šteta nakon poplava za "Avaz": Vlada s milion KM pomaže obrtnicima pogođenim poplavama

Konačni iznosi šteta nastalih tokom poplava i klizišta u Donjoj Jablanici, Konjicu, Fojnici, Kreševu i Kiseljaku tek trebaju biti utvrđeni, ali je od početka jasno da će oni biti milionski.

Prema riječima ministra razvoja, poduzetništva i obrta i zamjenika premijera Vlade FBiH Vojina Mijatovića, na poziv obrtnicima, malim i srednjim preduzećima da prijave nastalu štetu do sada se javilo 30-ak subjekata.



Javni poziv

- Objavit ćemo još jedan javni poziv i onda će svi koji se prijave biti obuhvaćeni programom od milion maraka pomoći koje će Vlada FBiH odobriti obrtnicima i subjektima male privrede na poplavljenim područjima. Važna napomena je da će ovu pomoć moći koristiti samo obrtnici te mala i srednja preduzeća koja su u nadležnosti Ministarstva - pojašnjava Mijatović.

Dodaje da će se pomoć usmjeravati na osnovu kriterija koji podrazumijevaju broj zaposlenih, prihode i plaćene poreze u 2023., te da je uvjeren da će veliki broj oštećenih na ovaj način moći sanirati svoje poslovanje.

- Uspostava i normalizacija željezničke i putne infrastrukture sada je prioritet. Nizom odluka i aktivnosti premijer s resornim ministrima radi na tome da što prije dođemo do normalizacije - kaže Mijatović.

Komentirajući rezultate Vlade FBiH, ali i vlasti na državnom nivou u dosadašnjem toku mandata, Mijatović kaže da o tome trebaju govoriti građani. Dodaje da su stvarni život i problemi građana na entitetskom nivou, dok je državni nivo politička pozornica na kojoj je najviše jeftinog populizma.

Građani traže

- Sretan sam što sam dio dobrog tima koji vodi premijer Nikšić. Ova Vlada FBiH radi i ne bavi se populizmom i ima još mnogo posla.

Ako je suditi po rezultatima posljednjih izbora, SDP BiH, kao i Vlada FBiH koju predvodi SDP, dobili su dobru ocjenu - kaže Mijatović.

Najveća stranka

- SDP BiH je na lokalnim izborima ostvario rast od 20 posto i mi to smatramo dobrim rezultatom, ali nas ne zadovoljava u potpunosti, jer želimo biti najveća politička stranka u ovoj zemlji i nećemo stati dok to ne postignemo.

Mora još biti brže, hrabrije i konkretnije. To građani traže od nas, a znam da možemo. Fali nam pet puta više rada nego u ovih godinu i po, a onda 2026. svijetla obraza polažemo račun našim građanima - ističe Mijatović.