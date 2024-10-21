Izmjene zakona o stranim radnicima idu u Parlament FBiH, u Sindikatu razočarani predloženim

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, nakon što je Udruženje poslodavaca FBiH dostavilo inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca, pažljivo je razmotrilo prijedlog i prihvatilo ga kao osnovu za izradu prednacrta zakona, potvrđeno je Feni iz Ministarstva.

Ističu da je prednacrt zakona, prije nego što je upućen u parlamentarnu proceduru, prošao sve potrebne korake, uključujući pribavljanje mišljenja svih relevantnih institucija.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, također, navode da se najveće izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca odnose na obavezu kantonalnih službi za zapošljavanje da u roku od 30 dana donesu rješenje o izdavanju radne dozvole od trenutka podnošenja zahtjeva. Također, procedura izdavanja radne dozvole, koju definiše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, mora biti završena u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Nadalje, jedna od ključnih novina jeste i izuzetak kod izdavanja radnih dozvola za strance zapošljene u skladu s Odlukom o deficitarnim zanimanjima, koju Federalni zavod za zapošljavanje donosi do 30. oktobra tekuće godine. Ta odluka se temelji na potrebama tržišta rada u Federaciji BiH, u skladu sa brojem nezaposlenih i potrebama privrede, a u konsultacijama sa Udruženjem poslodavaca i uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Zakon također propisuje da će se stanje i potrebe tržišta rada procjenjivati na osnovu kriterija kao što su nedostatak određenih zanimanja, provedba strateških i investicijskih projekata, te drugi faktori važni za ekonomski rast i održivi razvoj. Federalni zavod za zapošljavanje je dužan kontinuirano pratiti ove promjene i prema tome ažurirati Odluku o deficitarnim zanimanjima, koja će biti objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici Zavoda, kao i kantonalnih službi za zapošljavanje. Radna mjesta koja su navedena u toj odluci izuzeta su od provjere na evidencijama nezaposlenih prilikom izdavanja radne dozvole.

Iz Saveza samostalnih sindikata BiH naglašavaju da je na evidencijama službi za zapošljavanje registrovano gotovo 300.000 osoba, te da izjave iz Udruženja poslodavaca FBiH da među tih 300.000 nema radnika koji bi radili u proizvođačkim, uslužnim i drugim djelatnostima u najmanju ruku vrijeđaju inteligenciju svih građana Federacije.

Tvrde da su potpuno paušalni, neosnovani i neutemeljeni navodi iz obrazloženja nacrta tog zakona da osobe koje se nalaze na evidencijama ne traže posao nego su u evidencijama zbog zdravstvenog osiguranja i drugih eventualnih socijalnih naknada koje ostavruju kao nezaposlene osobe.

Sa druge strane, istraživanja Sindikata pokazuju da je osnovni razlog nedostatka radne snage to što su uslovi rada kod poslodavaca u najmanju ruku nehumani, gdje je prisutan prekovremeni rad, a da nije plaćen, da su plate mizerne i neredovne, da radnik ne može ostvariti pravo na godišnji odmor u zakonskom minimumu, te da su u konačnici radna mjesta nesigurna. Dodaju da su takve pojave, nažalost, još uvijek prisutne kod velikog broja poslodavaca, što predstavlja klasičnu trgovinu ljudima radi eksploatacije radnika na radnom mjestu.

Iz Sindikata poručuju da sve navedne anomalije koje su prisutne kod velikog broja poslodavaca za rezultat imaju masovni odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine, što implicira da su za ovakvo stanje krivi isključivo poslodavci, a na što je Sindikat prethodnih godina konstantno upozoravao, kako poslodavce, tako i nadležne vlasti, međutim, nažalost nije bilo razumijevanja od nadležnih.

- Sada Udruženje poslodavaca FBiH kao rješenje vidi da pored ovolikog broja nezaposlenih osoba poveća kvotu uvoza radne snage, te pojednostavi postupak dobijanja radnih dozvola kako bi generalno smanjili cijenu rada na ovim prostorima, te mogli i dalje eksploatisati strane radnike, pri tome ravnodušno posmatrajući da domaći radnici i dalje budu bez egzistencije - poručuju iz SSSBiH.