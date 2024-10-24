Važna vijest za poslodavce: U budućnosti lakše do radnika iz inostranstva

Ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić istakao je da će bez obzira na izmjene prednost uvijek imati domaći radnici, ali kako se ovim izmjenama olakšava ono što je realnost.

- Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predlaže izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca kako bi se ubrzale procedure za uvoz radne snage u okviru postojećih kvota. Ove izmjene ne potiču masovni uvoz radnika, već omogućavaju privrednicima, posebno u građevinarstvu, proizvodnji i uslužnim djelatnostima, da dobiju radnike u sezoni kada su im najpotrebniji. Trenutne dugotrajne procedure često dovode do toga da radnici stignu tek nakon što sezona završi, što ugrožava poslovanje proizvodne kapacitete domaćee ekonomije - pojasnio je resorni ministar Adnan Delić.

Naime, izmjene zakona o zapošljavanju stranaca odnose se na obavezu kantonalnih službi za zapošljavanje da u roku od 30 dana izdaju rješenje o radnoj dozvoli, dok Federalno ministarstvo mora završiti proceduru unutar 90 dana.

Novina je i izuzetak kod radnih dozvola za deficitarna zanimanja, koja su definirana odlukom Federalnog zavoda za zapošljavanje na osnovu potreba tržišta rada. Ova zanimanja neće biti podložna provjeri evidencija nezaposlenih prilikom izdavanja dozvola, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike