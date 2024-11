Zbog fotografija ratnih zločinaca Mladića i Karadžića SIPA istraživala prostorije Boračke organizacije RS

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) izvršila je uviđaj u prostorijama boračkih organizacija u Istočnom Sarajevu i Foči zbog isticanja fotografija osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića, navodi Detektor.

Iz SIPA-e su za Detektor potvrdili da su ovi pretresi izvršeni prije desetak dana s ciljem dokumentovanja sumnji u izvršenje krivičnog djela “izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti”.

“Uviđaj je izvršen prema nalogu Tužilaštva, nakon čega je dostavljen izvještaj o uviđaju na dalje postupanje. Dodala bih da tom prilikom nije bilo nikakvih pretresa i upada, nego da se korektno pristupilo uviđajima”, kazala je za Detektor Jelena Miovčić, glasnogovornica SIPA-e.

Ona je dodala i da su članovi ovih udruženja tokom uviđaja postupali korektno i policijskim službenicima dozvolili ulazak u svoje prostorije.

Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša RS-a, potvrdio je da su pripadnici SIPA-e u prostorije Boračke organizacije RS-a ušli zbog fotografija Ratka Mladića i Radovana Karadžića, te je istragu nazvao nerazumnim i vandalskim činom. Dodao je i da je to jedino objašnjenje zašto SIPA upada u prostorije ovih organizacija, a “daleko manje je zanima teroristički čin u Bosanskoj Krupi”.

“Šta je tu sporno ako postoje slika recimo Ratka Mladića ili Radovana Karadžića na zidu, u prostorijama boračkih organizacija? Ako bi tako gledali, kako ćemo onda da komentarišemo da se snima ili snimaju filmovi o Naseru Oriću”, dodao je Nosović.

Orić je pravosnažno oslobođen pred Sudom BiH i Haškim tribunalom za zločine u Bratuncu i Srebrenici.

Nosović je rekao da su, prema njemu, Ratko Mladić i Radovan Karadžić “ljudi koji su branili srpski narod” i koje je, kako tvrdi, osudio “takozvani Haški tribunal, koji je oslobodio mnoge muslimanske vođe i zločince”.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS), kao pravni nasljednik Tribunala u Hagu, izrekao je kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske i vrhovnom komandantu Vojske Republike Srpske (VRS) Radovanu Karadžiću zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, te kršenja zakona i običaja ratovanja.

Bivši komandant VRS-a Ratko Mladić osuđen je također na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH 1992–1995.

Karadžić trenutno služi kaznu u zatvoru u Velikoj Britaniji, dok Mladić svoju kaznu služi u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Prema izmjenama Krivičnog zakona koje je u ljeto 2021. godine nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko, u BiH je zabranjeno negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Ovim izmjenama zabranjeno je i da se na bilo koji način veličaju osobe osuđene pravomoćnom presudom za ova djela, a za kršenje ovih odredbi zakona moguće je izreći kazne zatvora od najmanje tri godine.

Državno tužilaštvo do sada je podiglo dvije optužnice po ovim izmjenama Zakona i to protiv Vojina Pavlovića, predsjednika Udruženja “Istočna alternativa”, zbog plakata kojim je čestitao rođendan Ratku Mladiću, ali i zbog odobravanja izvršenja genocida u Srebrenici. Obje optužnice potvrdio je Sud BiH, a one su na kraju i spojene u jedan predmet.

Sud BiH je uslovno osudio Samira Nukića zbog vrijeđanja stradale djece u Vitezu.