Šef delegacije EP za BiH Davor Ivo Stier za "Avaz": Zrelost i odgovornost očekujemo od vlasti, ali i opozicije

Tokom susreta i razgovora koje smo imali osjetili smo da postoji konsenzus o članstvu BiH u Evropsku uniju, ali to suglasje sada treba pretočiti u djela, kazao je za “Avaz” Davor Ivo Stier, šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom.

Dodaje da je ohrabren nedavnim potpisivanjem sporazuma s Eurojustom, spremnošću za potpisivanje sporazuma s Frontexom, ali i najavama da se već radi na imenovanju tima BiH koji će voditi pristupne pregovore.

Ohrabriti reforme

- Jasno je da je potrebno raditi i dalje na svim zakonima i mjerama, koji su i u posljednjem izvještaju Evropske komisije istaknuti, kako bi došlo do sazivanja međuvladine konferencije i početka pregovora - kazao je Stier.

Dodaje da je uloga delegacije Evropskog parlamenta ohrabriti i podržati te reformske poteze.

- Poznato je da se moraju donijeti zakoni o sudovima, VSTV-u, zaštiti ličnih podataka i graničnoj kontroli, te odrediti glavnog pregovarača i pregovaračke strukture. Dakle, ništa novo u ovom izvještaju EK nije rečeno - naveo je Stier.

Ponovo naglašava da se napori da se takvi koraci naprave vide i da ohrabruju te da će ih EU podržati. Podržava dogovor i sastanak političkih lidera koji je najavljen te očekuje da pokažu zrelost i odgovornost.

Zrelost aktera

- Naravno da se to očekuje od vlasti, ali očekuje se isto tako da svoj dio odgovornosti za potporu tom putu da i opozicija. Hrvatska danas ne bi bila članica EU da tadašnja opozicija nije podržala dogovor premijerke Jadranke Kosor i Boruta Pahora u vezi s arbitražom između Hrvatske i Slovenije. Naravno da je to bilo osjetljivo, da se moglo iskoristiti da se dobiju politički poeni, ali pokazala se zrelost i opozicije i vlasti da se partikularni interesi stave po strani, a gleda interes države - istakao je Stier.

Dodaje da ga upornost predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto podsjeća na onu koju je imala bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor.

Nema alternative

Komentirajući izjavu predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića da bi, u slučaju nastavka blokada, BiH mogla ići ka scenariju Gruzije i Moldavije, gdje EU gubi borbu protiv malignog ruskog utjecaja, Stier kaže da je najbolji odgovor fokusirati se na sljedeći reformski korak.

- Uvijek je sljedeći korak najvažniji i treba staviti sve moguće napore na to da se on učini. Sada je najvažnije da dođe do te međuvladine konferencije i da se započnu pregovori. Ko god smatra da postoji alternativa, mislim da nije realan - kaže Davor Ivo Stier.