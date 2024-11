Dragan Čović za "Dnevni avaz": Izvještaj Evropske komisije pokazuje da je sve u našim rukama

Nakon sastanaka s predsjednicima SDP-a i SNSD-a, te dodatnih susreta sa svim partnerima u vlasti tokom vikenda i u ponedjeljak u Banjoj Luci, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović očekuje da na sastanku predsjednika stranaka u utorak u Parlamentu BiH bude napravljen važan iskorak na evropskom putu BiH. Nakon izvještaja Evropske komisije, kaže u razgovoru za „Avaz“, svima je jasno da je do domaćih političkih aktera hoće li BiH, za vrijeme mađarskog predsjedavanja, u naredna dva mjeseca otvoriti vrata EU.

Dobra volja

- Recimo da će prvih pola sata to biti jedan dosta zahtjevan sastanak, da bi se malo „spustila lopta“, da se riječi, korištene posljednjih nekoliko mjeseci između nekih aktera, obrazlože i da malo jedni drugima pogledamo u oči. U drugom dijelu sastanka, EU i naše obaveze bit će jedina tema - kaže Čović.

Uvjeren je da se uz malo dobre volje dogovor može postići, a potvrdu toga dobio je i tokom susreta s Miloradom Dodikom i Nerminom Nikšićem proteklih dana.

- Mislim da će Vijeće ministara BiH vrlo brzo, do 15. novembra, donijeti sve nužne odluke, da će to PSBiH pratiti, ali preduvjet za to je da se vratimo za sto, da korektno razgovaramo i da se uvažavamo, bez obzira na to šta ko rekao i kako je mislio u posljednjih pola godine. Iz izvještaja EK je jasno da je sve u našim rukama, a prijatelja imamo - ističe Čović.

Obaveze su poznate, a na pitanje ko će od aktera popustiti, Čović naglašava da to ne treba uraditi niko.

- Ne treba niko popustiti, već da svi shvate da su dobili nešto ako se napravi kompromis. U pitanju je samo igra riječi. Hajdemo napraviti win-win situaciju, iskorak, a da poslije toga niko ne obrazlaže kako je neko popustio - pojašnjava Čović.

Dogovor predstavnika stranaka u vlasti gotovo svakodnevno otežavaju nepovjerenje i politikantstvo. Pokazuje to i atmosfera koja se stvara u vezi s Prijedlogom zakona o Ustavnom sudu BiH delegata Želimira Neškovića, zbog kojeg delegati Kluba Bošnjaka Doma naroda PSBiH mjesecima nisu dolazili na sjednice. Nakon posljednje, na kojoj je razmatran u redovnoj proceduri, sudbina ovog zakona u rukama je Ustavnopravne komisije, koja ga mora odbiti u dva odvojena glasanja. U javnost je potom odaslana teorija da će HDZ iznevjeriti dogovor s Klubom Bošnjaka.

Traže poenčić

- Naravno da neće, jer je to dogovor. Sjedio sam s Klubom Bošnjaka u vezi s ovom tačkom zbog koje se Dom naroda nije sastajao šest mjeseci. Mi smo tražili da ide u žurnu proceduru i da odmah završimo s tim. To je bio moj prijedlog, ali, na traženje gospodina Džaferovića, prihvatili smo da ide u redovnu proceduru i da kroz komisije damo negativno mišljenje. Dok sam vodio sjednicu, jedan ili dvojica kolega iz tog kluba kazali su da smo ih nešto prevarili. Razumijem ljude u opoziciji, koji na svakom koraku traže neki poenčić za sebe, ali mora biti malo više povjerenja. Naravno da ćemo ispoštovati dogovor - poručuje Dragan Čović.

Imat ćemo vremena za nadmudrivanja

Sličan stav ima i kada su u pitanju blokade na evropskom putu, jer radi se o, kako kaže, stvarima od kojih zavisi budućnost BiH.

- Ako se opozicija zaklinje da je ovo njihova domovina, da su oni patriote, onda barem te stvari trebamo „gurati“ zajedno. Meni je neprihvatljivo da oni koji sebe vežu za sve što je pozitivno u BiH, barem oni tako govore, koriste svaku priliku da devalviraju ono što su kazali. Nema vjerodostojnosti u onome što govore. Zato ih pozivam da budemo svi zajedno, da pokušamo napraviti evropski iskorak, a imat ćemo vremena za nadmudrivanje o nekim strateškim pitanjima - kaže predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.