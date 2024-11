Sve na jednom mjestu: Stan na Dobrinji, Octavia 1,9 TDI Elegance, zanatske usluge...

VOZILA prodaja, potražnja...

Automobili

Prodaja

- Prodajem Peugeot, 2002., dizel, registrovan 10/25. Tel. 061 15 80 966. Cijena 2.300 KM.

- Prodajem Fiat Punto, 2003. godište, zelena boja, benzin, prešao 221.300 km. Registrovan do juna 2025. Tel. 061 790 433.

- Prodajem Peugeot 407 1,6 hdi, 2008. god. u dobrom stanju reg. do juna 2025. Fiksno 6.000 KM. Tel. 062 114 290.

- VW Tiguan dizel 2.0 TDI 103 KW DDSG Automatik 4X4Motion, 2011. god., tek uvezen, plaćeno sve ful oprema. Nav., tel., alu felge, nove zimske gume, panorama 20.900 KM. Tel. 061 162 382.

- Prodajem Volvo V50 D5 2008, ekstra stanje, cijena 11.600 KM. Tel. 063 798 978.

- Prodajem romobil Ninebot, nov, točkovi 10,5 cm, domet 65 km. Veoma jak i stabilan. Svjetla, zvonce, kočnice. Tel. 061 182 544.

- Prodajem Golf 2, registrovan do maja 2024. Tel. 061 858 536.

- Prodajem Golf, 1984. benzin, neregistrovan. Cijena po dogovoru. Tel. 066 537 895; Gorica 53, Sarajevo.

- Octavia 1,9 TDI Elegance, 2010/2011., prvi vlasnik, garažirana, prešla 187.700 km, cijena 15.800 KM. Tel. 061 198 200 i 061 139 537.

- Prodajem Renault Clio benzin, nova linija, 2014. god., prešao 60.000 km. Tel. 061 144 162.

- Prodajem Fiata multiple dizel, 2004. god. Šest sjedišta, klima, u dobrom stanju. Može i zamjena za vozilo ili drugu robu. Tel. 061 133 176.

- Kupujem Golfove kombi i japanska vozila za rashod i havarisana. Moguće i zamjene. Tel. 063 459 893.

Dijelovi i oprema

- Kupujem sve vrste vozila, javite nam se... Fiat, Audi, Hyundai, Chevrolet, Dacia, Peugeot, udarena, neregistrovana vozila. Tel. 062 141 803 (Viber ili WhatsApp).

- Prodajem anlasere, alternatore za Mercedesa, Forda, Opela, Golfa i ostala vozila. Tel. 062 693 470.

NEKRETNINE prodaja, iznajmljivanje...

Stanovi

Iznajmljivanje

- Centar, izdajem namještenu garsonijeru, 34 m2, terasa, grijanje, II sprat. Informacije na 061 398 106 ili porukom.

- Izdajem stan u centru u blizini SCC-a, Skenderije, tržnog centra Aria. Stan posjeduje parking. U blizini se nalaze institucije, fakulteti i dr. Tel. 061 102-333.

- Centar, Bjelave, izdajem veliku sobu sa upotrebom kuhinje u stambenoj zgradi Tel 062/224-836.

- Izdajem sprat kuće sa grijanjem. Poseban ulaz Tel. 061863999.

- Izdajem namještene sobe vrlo povoljno u ulici Radnička, Kovačići, Grbavica, Sarajevo. Tel. 061 285 917.

- Izdajem vrlo povoljno namješten stan u kući na Staroj Breki. Tel. 061 285 917.

- Namještene sobe samcima, 180 KM, plaćene režije. Iznad FDS-a. Reisa Fehima Spahe. Tel. 062 267 250.

- Prodajem stan, 63 m2, 4. sprat, 2 balkona, cg plin, ul. Spasovdanska, Istočno Sarajevo, 066 488 818.

- Izdajem dvosoban stan Alipašino Polje, C-faza. Kirija 500 KM plus režije. Telefon: 061 212 217.

- Mijenjam jednosoban stan za kuću. Stan se nalazi u zgradi u prizemlju. U stanu su radijatori. Postoji li kakva kuća u Tuzli sa grijanjem. Treba mi kuća sa dvije spavaće sobe, kuhinjom, dnevnom sobom, trpezarijom, hodnikom, balkonom, kupatilom. Hvala i pozovite na broj: 062 438 698 / Alma Jašarević.

- Izdajem namješten stan u Butmiru za jednu osobu. Tel 061 349 564.

- Iznajmljujem jednoiposoban namješten stan mlađem bračnom paru bez djece, studentima ili mlađim radnicama u manjoj privatnoj kući. Kirija je 400 KM i ona ne uključuje režije. Tel. 061 173 163.

- Centar, blizu Katedrale, izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445.

- Izdajem lijepo namještenu garsonijeru u blizini Muzičke škole studentici ili djevojci koja radi. Tel. 061714842.

- Izdajem namještenu garsonijeru u kući Koševsko Brdo. 250 KM. Tel. 033 836 441 i 061 500 349.

- Izdajem sprat kuće. Grijanje etažno (pelet), poseban ulaz Tel. 061863999.

- Hrasno, izdanjem jednosoban namješten stan jednoj osobi u zgradi, uslov dogovora. Tel. 061399 298 ili 033865337.

- Izdajem jednokrevetnu sobu, namještenu, s balkonom, na duži period za zaposlene muške ozbiljne osobe, s garažom, iza SC Skenderija. Tel. 033 212 124 i 062 262 339.

- Izdajem namješten stan samcima Tel. 064 43 20 784.

- Stan na dan, jednoiposoban, tek namješten. 3. sprat sa liftom, novogradnja Istočno Novo Sarajevo, Lukavica kod jezera. Tel. 061 538 128.

- Izdajem za studentice dvosoban stan s centralnim grijanjem u Hrasnom - kod Željinog stadiona od 1. 10. do 31. 7. Kirija 600 KM. Tel. 064 42 57 492.

- Izdaje se apartman u Neumu, drugi red od mora, tri minuta do plaze. Više info. na broj: 061 193 959

- Izdajem sobe studentima Grbavica 1. Tel. 387 61 367 441.

- Izdajem poluprazan stan od 70 kv., privatna kuća, Švrakino. Tel. 064 43 04 767.

- Izdajem jednosoban stan, 34 m2, na Čengić-Vili, kirija po dogovoru. Tel. 061 922 259.

- Izdajem stan u Sarajevu, Ferhadija, 50 kvadrata, namješten. Tel. 061 548 917.

- Mijenjam garsonijeru u Sarajevu od 29 m2 za stan u Podgorici Tel. 061 268 849.

- U Neumu, pored Konzuma, iznajmljujemo povoljno sobe i apartmane. Tel. 036 880 164, 063 473 654.

- Podaca, apartman 2+2, 28. 8. nadalje! Parking, hladovina! Klima, WiFi! Blizina centra, ispod magistrale! Info. na broj: +385 98 977 4177.

- Izdajem sobe u Neumu s upotrebom kuhinje, blizu mora. Tel. 062 551 001.

- Izdajem sobe, Podaca. Kuća je do mora. Ima parking. Tel. 00385 21699 449, 061 537 821.

- Izdajem jednosoban namješten stan. Tel. 061 177 996.

- Iznajmljujem jednosoban stan kod SCC-a, cijena 450 KM. Tel. 062 535 627.

- Izdajem jednosoban namješten stan. Tel. 061 177 996.

- Izdajem stan u novoj kući, 45 m2, bez naknade kirije, ali uz plaćanje dažbina (struja, voda, smeće). U dvorištu ima mjesto za auto i kuća za stvari. Tel. 060 32 60 616.

- Izdajem jednosoban namješten stan. Tel. 061 177 996.

- Izdajem sobe u Neumu s kupatilom, klimom, WF, balkonom i zajedničkom kuhinjom s još jednom sobom, blizu mora, Mimoza. Tel. 062 551 001; 061 206 946.

- Izdajem jednosoban namješten stan. Tel. 061 536 429.

- Iznajmljujem jednosoban stan kod SCC-a. Tel. 066 321 037.

- Trpanj, apartman 3+1 ležaj 50 eura, dvokrevetne i trokrevetne sobe 20 eura po osobi, četiri minute do mora. Tel. 062 503 880.

- Apartman u Neumu, prva linija do mora, registrovan s tri zvjezdice, pogodan za manju porodicu, slobodan do 31. 8. 2024. godine. Tel. 387 036 884 107. Zvati u popodnevnim satima.

- Iznajmljujem jednoiposoban namješten stan mlađem bračnom paru bez djece u manjoj privatnoj zgradi. Cijena kirije je 350 KM i ona ne uključuje troškove režija. Tel. 061 173 163.

- Socijalno, trosoban, polunamješten stan, centralno grijanje, 450 KM. Tel. 062 731 508.

- Izdajem namještenu garsonijeru u stambenoj zgradi, povoljno. Tel. 062 703 544.

- Izdajem sobe, Podaca. Ima parking. Tel. 061 537 821 ili 00385 21 699 449.

- Izdajem sobe i apartmane, kod Alije, u Neumu. Tel. 062 035 179.

- Izdaje se dvosoban namješten stan u Velešićima, Ćamila Sijarića 38. Tel. 062 538 876.

- Izdajem dvosoban nenamješten stan, cijena 200 KM, Safeta Isovića 63, Buča Potok. Tel. 061 142 812.

- Izdajem namještenu garsonijeru u stambenoj zgradi, povoljno. Tel. 062 703 544.

- Izdajem novoadaptiranu garsonijeru 28 m2 na Ciglanama, Sarajevo. Tel. 061 136 705.

- Neum - Ero apartmani, blizu plaže hotela Zenit. Tel. 063 350 056.

- Izdajem sprat kuće potpuno opremljen. Tel. 061 863 999.

- Iznajmljujem apartmane na samoj plaži u Kleku. Tel. 063 642 264.

- Izdajem jednosoban stan s posebnim ulazom sve odvojeno, u Buča Potoku, ul. Adema Buće 275. Tel. 065 328 017.

- Baošići, Herceg Novi, izdajem povoljno apartman 100 metara od mora. Klima, internet, TV. Tel. 00387 63 892 171.

- Izdajem namješten sprat kuće s grijanjem. Tel. 061 863 999.

- Iznajmljujem prazan stan, Alipašino-B faza, 1,5-soban. Tel. 060 32 11 539.

- Briješće, izdajem namješten stan pored ceste i pored gradskog prijevoza, povoljno. Tel. 061 897 866, 033 780 175.

- Izdajem stan u privatnoj kući na Staroj Breki, ima i garaža. Tel. 061 285 917.

- Iznajmljujem dvosoban stan + garaža, Hrasnica. Tel. 062 458 566.

- Izdajem sobu studentima. Upotreba kuhinje, internet i ostale pogodnosti. Tel. 063 792 669.

- Izdajem jednosoban stan ženskoj osobi na Skenderiji. Kontakt 033 830 912.

- Izdajem namješten apartman iznad bolnice Koševo. Tel. 033 874 814.

- Izdajem sobe na Stupu. Cijena povoljna, najniža. Tel. 033 638 459.

- Izdajem stan za 1-2 osobe 260-360 KM, Sarajevo Centar. Tel. 065 169 364.

- Izdajem namješten stan na Grbavici. Tel. 062 283 407.

- Izdajem namješten dvosoban stan na duže vrijeme Vraca - semafor. Tel. 066 90 64 25.

- Izdajem namješten stan u prizemlju kuće Pejton, Ilidža. Tel. 062 377 202.

- Iznajmljujem namješten stan u blizini Kampusa, pogodan za studente i zaposlene. Tel. 061 228 646.

- Izdajem sprat kuće s dvije dvokrevetne sobe u Zenici s kuhinjom, banjom i dnevnim boravkom. Cijena je fiksna 125 za veću/ i 100 KM za manju sobu po ležaju + struja. WiFi internet dostupan. Tel. 062 148 190.

- Izdajem sprat kuće, poseban ulaz. Ispod Turskog koledža, Huseina Đoze 342, Sokolović-Kolonija. Tel. 033 697 059.

- Izdajem sobu u neboderu djevojkama. Tel. 061 209 988.

- Stup, izdajem prazan dvosoban stan, Pijačna 22, od tramvajske stanice Energoinvest 100 m, poseban ulaz, ima drvača za drva, sat za struju. 170 KM. Tel. 062 392 363; 062 299 046.

- Izdajem jednosoban namješten stan u stambenoj zgradi na Ilidži - Otes. Tel. 0603 230 938.

- Izdajem stan u privatnoj kući na spratu 50 m2, ima parking. Tel. 061 032 312.

- Izdajem namješten dvosoban stan, Centar, Mejtaš. Tel. 061 149 756.

- Izdajem opremljen sprat kuće, Hrasno Brdo. Tel. 061 863 999.

Prodaja

- Prodajem stan, 89 m2, ul. Koševo, Druga gimnazija. Tel. 066 074 123.

- Prodajem stan, 63 m2, 4. sprat, 2 balkona, cg plin, ul. Spasovdanska, Istočno Sarajevo, 066 488 818.

- Nekretnine Karmela prodaju petosoban stan, Dobrinja 4, Trg Vilijama Šekspira. Tel. 061 926 069.

- Nekretnine Karmela prodaju stan Hrasno, Trg Heroja, 45 m2. Tel. 061 926 069.

- Nekretnine Karmela prodaju stan na Čengić-Vili, ulica Fetaha Bećirbegovića, površine 90 m2, četverosoban. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan 80 kvadrata plus potkrovlje 80 kvadrata, uz stan se nalazi garaža 30 kvadrata, plus dvorište 50 kvadrata, stan se nalazi u strogom centru grada tj. u Bugojnu do Look kafića. Zvati na broj 062 281 878.

- Prodaje se trosoban stan (69 metara kvadratnih) na Alipašinom Polju, Trg solidarnosti. Stan je namješten i odmah useljiv. Cijena 240.000 KM. Sve dodatne informacije na broj: 061 397 800.

- Prodajem stan, Muhameda Hadžijahića, 47 m2, prizemlje, generalno renoviran. Tel. 061 926 069.

- Prodajem petosoban stan. Dobrinja IV. Tel. 061 926 069.

- Trosoban stan, 70 m2, 283.300 KM, Grbavica I. Odlična lokacija. Tel. 062 304 337.

- Prodaja - Grbavica 70 m2, 3. sprat, lift, veliki balkon, dvostrano orijentisan, kod Pijace, na ekstra lokaciji. Tel. 061 724 504.

- Prodajem stambeno-poslovni objekt u Hrasnici. Tel. 061 926 069.

- Prodajem dvosoban stan 60 m2, Grbavica, Šoping. Tel. 061 926 069.

- Prodajem ili mijenjam stan u Neumu za Sarajevo ili Tuzlu. 062 551 001.

- Prodajem stan u ulici Marcela Šnajdera 4b. Sve informacije na tel. 061 403 826.

- Prodajem ili mijenjam stan u Sarajevu, 89 m2, ul. Koševo, za Herceg Novi. Tel. 066 074 123.

- Prodajem trosoban stan, 70 m2, na Grbavici kod pijace, 3. sprat, lift. Tel. 066 355 401.

- Prodajem ili mijenjam stan za manji stan u Sarajevu ili Tuzli uz doplatu. Tel. 066 783 856.

- Prodajem stan, 39 m2, Otoka, Brčanska ulica, cijena na upit, vlasništvo 1/1. Tel. 062 137 876.

- Prodajem stan na Grbavici, 70 m2. Tel. 062 304 337.

- Prodajem kuću s parcelom, cca 500 m2, Novi Grad - Rječica uz asfalt. Tel. 066 488 818.

- Prodajem stan, ulica Džemala Bijedića, Čengić-Vila, 5. sprat, nema lift, trosoban, dvostrano orijentisan, 207.000 KM. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stambeno-poslovni objekt Hrasnica, centar. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan Dobrinja IV, 117 m2, 255.000 KM. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stan, 132 m2, na Vilsonovom, Sarajevo, tavanski dio 40 m2 i podrum 30 m2, parking, grijanje plin i struja. 735.000 KM. Tel. 061 136 705.

- Prodaja - Grbavica, 70 m2, 3. sprat, lift, veliki balkon, dvostrano orijentisan, na ekstra lokaciji kod pijace, prevoz (tramvaj i trola) u blizini, ambulanta, trž. centri, fakulteti, škole. Tel. 062 086 828.

- Prodajem jednosoban stan, novogradnja, 44,50 m2, 1. sprat, ugradbena kuhinja s američkim plakarima. Istočno Sarajevo. Tel. 061 375 787.

- Prodaja – Grbavica, 70 m2, 3. sprat, lift, veliki balkon, dvostrano orijentisan, kod pijace, na ekstra lokaciji. Tel. 061 724 504.

- Prodajem dvosoban stan, 64 m2, prizemlje, strogi Centar ul. Branilaca Sarajeva (30 metara od Općinskog suda). Tel. 066 488 818.

- Prodajem veći jednosoban stan na Alipašinom Polju, 40 m2, komplet renoviran. Ima balkon, prvi vlasnik, nova kuhinja, odmah useljiv, ima blindirana vrata ugrađena. Drugi sprat. Novi prozori i balkonska vrata, novi podni laminat. Ima telefon, kablovsku TV i kupatilo. Renovirano komplet. Sve novo. Tel. 062 310 746.

- Prodaja - 93 m2, 2. sprat, Kovačići, u blizini OHR-a, 3.5-soban stan, trostrano orijentisan. Tel. 062 156 882.

- Prodajem stan u Tarčinu, centar, 40 m2. Hitno. Tel. 061 501 303.

- Prodajem stan na Breki, 86 m2, prvi sprat. Hasana Sušića 23. Tel. 065 654 060.

- Prodajem dvoiposoban stan u strogom centru u Sarajevu. Tel. 033 651 673.

Potražnja

- Kupujem manju vikendicu s bašticom, staru bosansku, do 22.000 KM, prednost Mojmilo, Švrakino, Nedžarići, Vojničko Polje. Kontakt Wats App 061 - 712 - 710.

- Tražim stan do 50 kvadrata, može i manji, Ilijaš, Banovac 3, kontakt 062 106 514.

- Agencija potražuje stan za poznatog ozbiljnog zaposlenog klijenta. 061142704.

- Tražim ženu za ispomoć, treba da njeguje stariju poluinvalidnu ženu. Hitno potrebna. Cijena po dogovoru. Tel. 033 978 819.

- Kupujem garsonijeru od Otoke prema gradu starijoj osobi, s liftom ili ne više iznad 1. sprata. Tel. 061 724 504.

- Žena traži prazan jednosoban stan za stanovanje u općini Centar. Tel. 061 452 336.

- Kupujem stan na području Kantona Sarajevo direktno od vlasnika. Tel. 062 086 828.

- Tražim dvosoban stan za kupovinu u strogom centru Sarajeva, niža spratnost ili lift, adaptiran. Tel. 062 619 361.

- „Aura nekretnine“ traži nekretnine na području Sarajeva za postojeće kupce. Tel. 061 560 888.

- Tražim jednosoban stan prazan - hitno, od Alipašinog Polja do Ilidže. Tel. 061 082 577.

Zamjena

- Mijenjam garsonijeru od 29 m2 u Sarajevu za stan u Podgorici, može i prodaja. Tel. 061 268 849.

- Mijenjam jednosoban stan u Švrakinom, 4. sprat, blizu MUP-a za garsonijeru. U slučaju prodaje stan je 130.000 KM. 38762152177.

- Mijenjam dvosoban stan na Grbavici za trosoban stan uz doplatu. Tel. 061724504.

- Stan, 68 m2, Hrasno, mijenjam za manji stan do 45 m2 u N. Sarajevu. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam jednosoban stan (35 m2) Pofalići - Hamdije Čemerlića, uz nadoknadu, za veći stan na istoj lokaciji. Tel. 061 170 949.

- Mijenjam trosoban stan u Hrasnom za manji na istoj lokaciji. Tel. 061 926 069.

- Mijenjam renoviran, namješten stan, 75 m2, na izvrsnoj lokaciji u blizini mora (400 m) Alanja - Za odgovarajući stan u Sarajevu. Tel. 00387 62 905 075 (Viber ili WhatsApp).

- Mijenjam jednosoban stan na Grbavici 2 za jednosoban stan na Ilidži ili Stupu. Tel. 062 060 019.

- Mijenjam garsonijeru u Švrakinom za jednosoban u Vogošći. Tel. 062 969 720.

- Mijenjam stan od 29 m2 u Sarajevu za veći. Tel. 061 268 849.

Kuće

- Prodajem u Ilijašu - Podlugovi imanje 3.300 m2 sa devastiranom kućom, uz asfalt, sa komunalnom infrastrukturom, sve 1/1 . 066 488 818.

- Prodajem nedovršenu kuću oko 600 kvadratnih metara okućnice, Donja Vogošća. Tel: 062 105 892.

- Izdajem sprat kuće sa grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 863 999.

- Prodajem kuću, 48 kv rou bau sa 2000 kv plodne zemlje za privredne djelatnosti, visoka prizemnica s dvije terase, blizu džamije na Gostilju do puta za Babanovac Vlasić. Građevinska dozvola, voda, struja. Tel. 062 559 205.

- Izdajem sprat kuće na Sokolju. Tel. 033 839 894.

- Prodajem imanje, 40 duluma, s kućom, naselje Kočićevo, Gradiška, uz magistralni put Nova Topola - Srbac, sve 1/1. 155.000 KM. Tel. 066 488 818.

- Prodajem kuću, 100 kv sa 30 kv dvorišta, visoka prizemnica sa parking prostorom u Travniku prekoputa Suda. Građevinska dozvola, voda, novi krov, potrebna unutrašnja adaptacija. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću, Rakovica, Rudnik, s 1300 m2 voćnjaka. Tel. 061 926 069.

- Prodajem kuću sa parcelom 1.100 m2 i parcelu 2.800 m2 Stari Ilijaš Luke. 066 488 818.

- Prodajem kuću, 48 kv sa 30 kv dvorista, visoka prizemnica, namještena s dvije terase prekoputa džamije na Gostilju. Građevinska dozvola, voda. Tel. 062 559 205.

- Prodajem 19 dunuma zemlje za solarnu elektranu u Sarajevu. Tel. 061 103 080.

- Prodajem kuću s garažom i okućnicom, Bistrik, ulica Krka, 110.000 KM. Tel. 061 926 069.

- Pazarić, kuća, 300 m2 (4 spavaće, 3 kupatila, 2 kuhinje i 2 trpezarije), zemlja 5,5 dunuma, voćnjak, izvor, potok. Tel. 061 143 191.

- Kuća, 300 m2, na uređenom zemljištu od 5,5 dunuma, Pazarić. Tel. 062 342 655.

- Izdajem stan, sprat kuće, na duže vrijeme Aneks. Tel. 060 30 75 968.

- Prodajem manju kuću s okućnicom od 1.250 kvadrata u Pazariću. Cijena po dogovoru. Tel. 061 358 663.

- Prodajem kuću s okućnicom od 2 dunuma i 500 metara. S voćnjakom. Asfalt do kuće. Kuća i zemljište se nalaze na Tjentištu. Tel. 062 166 264.

- Prodajem kuću kod kružnog toka u Hrasnom na 3 etaže. Cijena 298.000 KM. Tel. 061 228 359.

- Kuća, namještena, useljiva, 130 m2 sa 2.200 m2 zemljišta pod voćem, 2 plastenika, prilaz sa asfalta u Lukavici. Prodaja ili zamjena za stan. Slike na Viber. Tel. 063 944 566.

- Prodajem kuću sa zemljištem, iznad Suda BiH. Tel. 062 760 134.

- Prodajem kuću s parcelom 1.100 m2 i parcelu 2.800 m2. Stari Ilijaš Luke. Tel. 066 488 818.

- Prodajem u Ilijašu - Podlugovi imanje 3300 m2 s devastiranom kućom, uz asfalt, s komunalnom infrastrukturom, sve 1/1. Tel. 066 488 818.

- Izdajem sprat kuće jednoj osobi, radniku, studentici ili ženi, naselje Soukbunar više Skenderije, prijevoz, market, škola 100 metara, cijena 250 KM. Tel. 061 711 012.

- Prodajem kuću s parcelom 1.100 m2 i parcelu 2.800 m2, Stari Ilijaš, Luke. Tel. 066 488 818.

- Prodajem nedovršenu kuću na Buni - Mostar. Tel. 063 478 830; 063 059 434.

- Prodajem vikendicu, 48 m2, na Gostilju, Vlašić, kod džamije, namještena, na sprat, gr. dozvola, sa 30 m2 dvorišta, dvije terase. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću 50 m2, sa 2000 m2 plodne ravne zemlje, do glavnog puta za Babanovac, na Gostilju, do džamije, pogodna za razne djelatnosti. Tel. 062 559 205.

- Prodajem kuću, 250 m2, u Blagovcu 4, Vogošća. Zemljište 1.600 m2, ekstra stanje. Zk 1/2. 245.000 KM. Tel. 061 136 705.

- Prodajem kuću s parcelom, cca 500 m2, Novi Grad - Rječica uz asfalt. Tel. 066 488 818.

- Prodajem povoljno kuću u Sarajevu, općina Centar, ulica Šefika Halimanovića. Tel. 061 285 917.

- Prodajem kuću u Neumu, u Tihoj Luci, veliki plac s velikom kućom koju treba renovirati. Tel. +165 0303 8121 (Viber ili Whatsup).

- Prodajem kuću 1/1, garaža, bašta, uz Jablaničko jezero, Čelebići, blizu magistrale. Tel. 062 127 813.

- Prodajem vikendicu, 44 m2, Gostilj, prekoputa džamije, namještena, g. dozvola, voda, struja sa 30 m2 dvorišta ili mijenjam za Makarsku rivijeru. Tel. 065 166 366.

- Prodajem vikendicu, 42 m2, Roh Bau, struja, voda sa 2.000 m plodne zemlje za privredne djelatnosti, na Gostilju, do glavnog puta za Babanovac, Vlašić. Tel. 062 752 598.

- Rakovica - Ilidža, prodajem vikend kuću, sređeno, vl. 1/1. Tel. 061 213 273.

- Prodajem kuću u općini Centar Sarajevo. Tel. 033 227 757.

- Izdajem kuću s tri sprata u Briješću, Sarajevo. Tel. 0049 152 377 24 886.

- Prodajem kuću u Stocu i 2.700 m2 zemlje, uz Bregavu. Tel. 061 101 100.

- Prodajem kuću u Pofalićima, ul. Humska do br. 142, kuća je na 500 m2, ima dva dvosobna stana i garažu. Tel. 061 375 360.

- Prodajem kuću s dva ulaza i okućnicom 450 m2 zemlje, papiri uredni 1/1, sa svim priključcima. Tel. 061 256 292.

- Prodajem novu kuću na dva sprata, Barice 152, Hotonj, papiri uredni, 689 m2 okućnice, fiksna cijena 75.000 KM. Tel. 062 105 578.

- Prodajem kuću (+ garaža) Nadosjek - Ilidža, 800 m2 okućnice, svi priključci. Tel. 061 532 598.

- Prodajem vikend kuću na sprat, sređena, vl. 1/1, u Rakovici - Ilidža. Tel. 061 213 273.

- Prodajem nedovršenu kuću na Ilidži - Osjek ili mijenjam za stan. Tel. 061 324 506.

- Prodajem vikendicu, 7x6 m, sa 2.224 m2 okućnice uz rijeku u Dugandžićima kod Olova. Tel. 061 566 689.

Garaže

- Prodaja – garaža, nivo prizemlja zgrade 15 m2 poslovne visine. Izuzetna lokacija Otes. Tel. 061 422 616. Upit od 12 do 14 sati.

- Izdajem zidanu garažu, Dolac-Malta kod Uniprometa, ul. Marka Marulića. Tel. 062 789 837.

- Prodajem/izdajem podzemnu garažu u Buča Potoku, iza Hifine pumpe, 12,5 m2. Tel. 061 171 208.

- Izdajem/prodajem garažu u Novom Sarajevu. Tel. 061 190 708.

Zemljišta

- Novo Sarajevo, zemljište veoma povoljno, iznad stadiona FK Željezničar. Dozvoljena gradnja. Zvati na broj 061 440 773.

- Prodajem 2600 m2 zemlje, naselje Poljine, Sarajevo. Tel. 062 551 001.

- Prodajem imanje 40 duluma sa kućom naselje Kočićevo, Gradiška, uz magistralni put Nova Topola - Srbac, sve 1/1. 155.000 KM. 066 488 818.

- Zemljište 1.500 m2, dozvoljena gradnja, uža gradska zona Lukavica. Tel. 061 538 128

- Prodajem 19 dunuma zemlje za solarnu elektranu u Sarajevu. Tel. 061 103 080.

- Prodajem zemljište, atraktivnu lokaciju za izgradnju, poslovno-stambenog objekta na Ilidži – Osijek, prekoputa Senigora. Na parceli sve komunalije. Ostale infor. Tel. 061 139 557.

- Prodajem 2600 m2 zemlje, naselje Poljine, voda, struja na placu. Tel. 066 074 123.

- Prodajem u Ilijašu - Podlugovi imanje 3300 m2 sa devastiranom kućom, uz asfalt, s komunalnom infrastrukturom, sve 1/1. Tel. 066 488 818.

- Zemljište, 20 dunuma, za ranč, farme i slično, 15 minuta od Sarajeva. Voda, struja, dozvola, vl. 1/1. Tel. 061 103 080.

- Istočno Sarajevo, Lukavica, prodaje se 440 m2 zemlje sa započetim manjim objektom. Tel. 066 031 516.

- Ilijaš, Donji Ribarić, prodaju se četiri dunuma zemlje, gradnja dozvoljena, gradska voda. Tel. 066 031 516.

- Prodajem zemljište - lokaciju za izgradnju poslovno stambenog objekta na Ilidži, Osijek, prekoputa Mercedes servisa. Sve komunalije na parceli. Tel. 061 139 557.

- Prodajem zemljište 1/1, površine 3.857 m2, lokacija općina Novi Grad (Bačevo, buvlja pijaca). Tel. 065 884 756.

- Prodajem zemlju uz cestu, naselje Otes, 750 m2. Tel. 061 748 943.

- Kremes Vogošća, 15 dunuma zemlje sa šumom, te oštećena vikendica, prizemlje i sprat, samo 305.000 KM. Tel. 062 316 911.

- Prodajem pet dunuma zemlje s vikendicom, naselje Kobiljača, općina Ilidža. Cijena fiksno 205.000 KM. Tel. 061 214 634.

- Na Bistriku, ul. Okrugla, prodajem zemljište za izgradnju stambenog objekta, kompletna projektna dokumentacija. Tel. 061 210 155.

- Prodajem atraktivan plac za gradnju uz cestu prema Dobrinji, površine 5.000 m2. Sva infrastruktura se nalazi na placu. Tel. 033 510 722.

Poslovni prostori

- Prodajem poslovni prostor, 32 m2, ul. Hakije Turajlića 43, Dobrinja. Tel. 060 32 55 231 ili 062 703 178.

- Prodajem poslovni prostor 142 m2, Centar, Marijin Dvor. Tel. 061 926 069.

- Izdajem poslovni prostor, 40 m2. Povoljno za više namjena: Fast Food, palančikaru, slastičarnicu, kod škole, Semizovac. Tel. 065 992 292 i 065 950 761.

- Prodajem posjed, 31 dunum, kuća, asfaltni pristup, Kaćuni, 5 km od Busovače. Tel. 061 926 069.

- Prodajem poslovni prostor, 27 m2, Koševsko Brdo, ulica Braće Begić. Tel. 061 926 069.

- Prodajem stambeno poslovni objekt u Hrasnici. Tel. 061 926 069.

- Izdajem poslovni prostor ili tražim partnera za isti. Prostor ima namjenu slana soba i salon za masažu. Tel. 061 563 786.

- Izdaje se poslovni prostor od 70 m2, Dolac-Malta, Marka Marulića. Tel. 061 864 459.

- Izdajem poslovni prostor, 42 m2, Koševsko Brdo, ul. Braće Begić. Cijena 500 KM. Tel. 061 225 142.

- Izdajem, prodajem lijepo uređen poslovni prostor od 65 m2 u Kemal Begovoj, Hasana Kikića ulici br. 4. Pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 133 176.

- Izdajem, prodajem, komplet objekt u funkciji, Hostel Gonzo Sarajevo, Gatačka br. 33. Tel. 061 133 176.

GRAĐEVINARSTVO prodaja, potražnja...

Mašine

- Prodajem mašinu za montažu guma. Tel. 061 336 549.

- Prodajem novu mašinu za pročepljenje kanalizacije. Cijena po dogovoru, sva oprema - sajla promjera 16, dužine 10 m i svi nastavci. Tel. 062 735 248.

Ostalo

- Prodajem Alfa 70E termo za centralno grijanje s kompletnom opremom, malo korišteno. Tel. 065 512 345.

- Nove originalne dijelove za industrijske, šivaće mašine - povoljno. Tel. 062 876 691.

TEHNIKA prodaja, potražnja...

Kompjuteri

- Prodajem laptop DELL CPU Pentium 1.66 Hz RAM 468 HDD 50068. Tel. 061 962 781.

- Prodajem računar DELL 3770, Tower 30GH, Intel Core 4GB DDR3-250GB HD. Monitor Samsung 21 inča Printer hp Deskjet. Sve pod garancijom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 181 246.

- Servisiramo računare, laptope, dizanje sistema. Brz dolazak na adresu. Tel. 060 31 04 081.

- Servis računara, instalacija Windowsa XP, 7, 8.1, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus. Besplatan dolazak. Tel. 062 256 035.

Bijela tehnika

- Prodajem veš-mašinu, redovni frižider, dubinski frižider, singer mašinu, sve ispravno. Tel. 061 375 360.

- Prodajem električni šporet, pola plin-pola struja. Gorenje, cijena 130 KM. Tel. 061 511 152.

HOBI prodaja, potražnja...

- Kolekcionari, jedinstvena zbirka filatelije cijelog svijeta: flora, fauna, sport, olimpijade, CEPT, ZOI, ex Yu kompletna, tabačići, rariteti. Tel. 063 674 926.

- Prodajem nekorištenu manju harmoniku. Tel. 033 200 755. Tel. 061 214 921.

NAKIT prodaja, potražnja...

- Kupujem dukate, staro zlato, nakit, lomljeno zlato, zubno zlato, zlatni novac, srebro, stara odlikovanja i ordenja, njemačke marke, šilinge, franke i ostale valute, stare Omega satove, dolazak na adresu, isplata odmah. Tel. 062 375 771.

POSAO ponuda, potražnja...

- Termomepros prima varioce, montere centralnog grijanja i pomoćne radnike. Tel. 062339635.

- Fitness centar za žene na Baščaršiji traži fitness trenera. Svoju prijavu sa CV-jem, slikom i motivacionim pismom možete slati na e-mail: infolifestyleclub.ba. Više informacija na broj 033/873-257.

- Siječemo uklanjamo i odvozimo velika i mala stabla 061 799 047

- Potreban vozač na dostavi u buregdžinici na Pofalićima, uslovi odlični, jedna smjena, dan slobodan topli obrok, bonus sati, kontakt tel. 062903917.

- Buregdžinici potrebna majstorica za pitu. Tel. 062 525 265.

- Penzioner iz Sarajeva traži posao noćnog čuvara u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 964-319.

- Tražim konobara ili konobaricu. Tel. 061 167 159.

- Čistim stanove. Tel. 062 922 904.

- Čuvam nanu od 12 do 5 sati. Tel. 062 922 904.

- Potrebna pomoćna radnica i radnica na prodaji s iskustvom u buregdžinici, uslovi odlični, više lokacija. Tel. 062 903 917.

- Firmi iz Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta, potreban vozač E-kategorije s licencom, rad na relaciji Turska - BiH, MKD, kao i unutar BiH. Informacije i pisane prijave slati na tel. 061 054 920, 621 37 033.

- Tražim posao noćnog čuvara i za rad na parkingu. Tel. 060 32 87 613.

- Potrebni građevinski radnici (zidari, tesari, armirači, pomoćni radnici) na gradilištima u Umagu-Istra-Hrvatska. Stan hrana i radna dozvola obezbijeđeni. Više info. na Viber 00385 919 243 514.

- Privatna škola harmonike s dugogodišnjim iskustvom vrši prijem novih učenika. Dolazak na adresu ili po dogovoru. Broj mjesta ograničen. Tel. 061 980 508.

- Djecu bih čuvala, do 5 godina. Svi roditelji koji su zainteresirani mogu zvati na broj 061 403 826.

- Radio bih kao noćni čuvar ili dostavljač, Sarajevo. Tel. 066 720 876.

- Potrebna radnica na prodaji s iskustvom u buregdžinici, odlični uslovi. Tel. 062 903 917.

- Potrebna ozbiljnija žena za brigu o ženskoj osobi i pomoć u kući. Tel. 033 978 819.

- Tražimo NK radnika na neodređeno vrijeme, plaća 1400 KM. Tel. 033 760 040, od 8 do 17 sati.

- Firma „Harex“ traži NK radnika na jednostavnim poslovima na otkupu sekundarnih sirovina. Tel. 033 466 858.

- Potreban farmaceutski tehničar, može penzioner mlađi od 65 godina. Tel. 065 561 846.

- Radio bih kao dostavljač B kategorija, bez prijave, te kao noćni čuvar ili nešto slično. Tel. 061 271 011.

- Firma sa sjedištem na Ilidži bavi se obradom metala na CNC mašinama. Potrebna dva CNC operatera, serijska proizvodnja, vikend slobodan. Tel. 062 417 166.

- „Termomepros“ prima armirače za rad u Njemačkoj. Tel. 062 339 635.

- „Termomepros“ prima varioce, montere centralnog grijanja i pomoćne radnike. Tel. 062 339 635.

- Radio bih kao noćni čuvar. Tel. 062 829 353.

- Restoran traži konobara (M/Ž), šankera (M/Ž) i pomoćnog radnika u kuhinji (M/Ž). Tel. 062 757 062.

- Potrebne hitno dvije radnice, jedna za posluživanje i jedna za kuhinju, pomoćna, u ćevabdžinici, nedjelja slobodan dan, redovna plata + topli obrok, prijava, 8 sati rada. Tel. 033 235 245.

- Potrebna domaćica, hitno. Tel. 062 508 725.

- Traži se žena za čuvanje nepokretne starije osobe u inozemstvu. Obezbijeđeni stan, hrana i plaća je po dogovoru. Tel. 0039 34 927 53 218 (Viber).

- Potreban radnik na farmi muznih krava. Posao na muži. Potrebno radno iskustvo na istim. Tel. 062 140 388.

- Tražim ozbiljnu ženu, po mogućnosti Boljakov i Buča Potok, za pomoć u kući. Tel. 033 978 819, 061 254 821.

- Tražim radnika za rad na recepciji, može i student uz dogovor, Hostel Gonzo, Sarajevo, Gatačka br. 33. Tel. 061 133 176.

- Potrebni radnici u autopraonici koji poznaju radove u vulkanizerskoj radnji s iskustvom. Tel. 063 344 236.

- Finansijski bih pomagao i izdržavao stariju osobu, protuusluga prepis stana. Tel. 064 427 9241.

RAZNO prodaja, potražnja...

- Prodajem frižider Bira, tri pregrade i zamrzavanje. U ispravnom stanju. Očuvan. Cijena 60 KM. Kontakt 061 980 923, zvati do 18 sati.

- Prodajem krompir uzgojen u Bjelimićima - Visočica. 061/193-959.

- Kupujem knjigu “Šamanske terapije“ autor Ratomir Vučković. Tel. 061 990 683.

- Kupujem knjigu „Prevladavanje karme“ autor Keith Sherwood. Tel. 061 990 683.

- Dihtovanje drvene stolarije alu-lajsnama, efikasna zaštita od hladnoće, prašine i buke, garancija trajna. Tel. 062189851

- Siječemo, uklanjamo i odvozimo velika i mala stabla. 061 799 047.

- Prodajem vrlo povoljno električni šporet na Grbavici u ulici Radnička. Tel. 061285917.

- Prodajem povoljno trakice za mjerenje šećera. Tel. 065605796.

- Potreban vozač na dostavi u buregdžinici na Pofalićima, uslovi odlični, jedna smjena, dan slobodan, topli obrok, bonus sati. Tel. 062 903 917.

- Finansijski bih pomagao i izdržavao stariju osobu, protuusluga prepis stana. Tel. 064 42 79 241.

- Prodajem „Braun“ mrežice i el. aparate za brijanje. Tel. 066 878 542.

- Prodajem kamin peć, jednu sezonu korištena, 300 KM, nova 750 KM. Tel. 062 789 837.

- Prodajem dječiji krevet. Tel. 033 446 170; 062 321 441.

- Sarajlija (180, 80, 50) VSS, kažu kulturan i lijep, traži damu za upoznavanje. Tel. 062 532 034.

- Kupujem knjigu „Poruka Indijanaca“ autora Mehmeda Karahodžića. Tel. 061 381 102.

- Pomozite, dobri ljudi, ženi bolesnoj s djetetom koja živi na ulici i po haustorima. Hvala. Tel. 062 692 048.

- Prodajem jaknu „Tom Tailor“ original, nova. Veličina XL, ali je malo uži model. Tel. 061 633 499.

- Prodajem šubaru od lisice. Cijena 50 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem zračni madrac, nov, cijena 100 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem telefon Ulefone note 7p. Cijena 50 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem periku od prave kose, nova, nikad nošena nije. Kontakt tel. za više informacija 061 633 499.

- Prodajem pelene za odrasle veličina L. Cijena 0,70 KM po komadu. Kontakt tel. 061 827 515.

- Tražim majstora za zamjenu crijepa na kući, hitno. Tel. 062 417 759.

- Prodajem dječija kolica i bicikle. Tel. 060 31 27 801.

- Agencija potražuje stan za poznatog ozbiljnog zaposlenog klijenta. Tel. 061 142 704.

- Tražim za kafanu konobara ili konobaricu, na br. 061 167 159 da se javi.

- Prodajem tri prozora dimenzija 140 X 140 dva komada i jedan komad 140 X 160, zvati na broj 062 962 394.

- Mladić, zgodan, visok, lijep, 23 godine, situiran, htio bi upoznati djevojku radi druženja i mogućeg braka. Živi i radi u Norveškoj, ali često dolazi u Makarsku i Prijedor. Samo ozbiljno zainteresovane djevojke poslati informacije o sebi na: [email protected].

- Slobodan muškarac iz okolice Tuzle, strani penzioner, želi upoznati slobodnu ženu za druženje. Tel. 066 542 149.

- Ako ima slobodna iskrena žena za iskreno druženje starosne dobi od 60 do 70 godina. Tel. 066 542 149. Pozdrav iz Tuzle.

- Prodajem tricikl za djevojčice, nov. Cijena 70 KM. Tel. 061 633 499.

- Prodajem vitrinu od drveta. Za više informacija tel. 061 633 499.

- Prodajem šubaru od lisice. Cijena 50 KM. Tel. 061 633 499.

- Finansijski bih pomagao i izdržavao stariju osobu, protuusluga prepis stana. Tel. 064 42 79 241.

- Kupujem knjigu „Buđenje“ autora Pane Andova. Tel. 061 381 102.

- Sobni bicikl, pokazivač kilometara. Tel. 062 417 772.

- Prodaja mrkog uglja, banovićki, kreka, drveni, kameni. Tel. 061 083 157.

- Pro zimske gume, 2 seta, Viking 215 60 16 dot. 3420, 8 mm šara, cijena 280 KM. Achilles 215 60 17 dot. 2018 8 mm šara cijena 280 KM. Oba seta su jako dobro očuvana Tel. 062 101 020.

- Prodaja ogrjeva s dostavom na adresu, mrki ugalj, drveni, kameni, bukova drva. Tel. 061 083 157.

- Prodajem košulje za folklor, heklane stolnjake, 2 torbe tkane. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem ulazna vrata, sobna vrata, prozor 120x120, komodu, lim, sudoper. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem fikus cvijeće, trpezarijski sto i 4 stolice. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem crijevo za puhanje guma, carinsku sajlu. Hadžići. Tel. 062 909 133.

- Prodajem bežični usisivač. Rowenta. 150 KM. Kao nov. Tel. 066 242 526.

- Izdržavala bih stariju osobu finansijski i uslužno po potrebi, u zamjenu za prepis vlasništva na nekretnini, nakon smrti. Tel. 061 524 466.

- Prodaja mrkog uglja po akcijskoj cijeni do isteka zaliha 1 t 220 KM uračunata dostava. Tel. 061 083 157.

- Prodajem dječija kolica i bicikle. Tel. 060 31 27 801.

- Prodaja mrkog uglja po akcijskoj cijeni do isteka zaliha 1 t 220 KM sa dostavom, bukova drva 120 KM, za centralno 80 KM. Dostava uračunata. Tel. 061 083 157.

- Sadnice stalnorađajućih jagoda mjesečarki u čašama s dobro razvijenim korijenom. Vršimo dostavu. Tel. 061 538 128.

- Prodajem šljivu za rakiju, neobrana, mađarica, 0,50 KM. Tel. 00387 62 152 177.

- Kupujem razne vrste knjiga iz oblasti filozofije, umjetnosti, historije, psihologije, beletristike, kompleti. Dolazim kući. Plaćanje odmah. Tel. 062 71 05 00.

- Ozbiljna obrazovana žena traži muškarca za brak koji je stariji od 50 godina. Mlađi ne dolaze u obzir. Javiti se na [email protected]. Tel. 062 152 177.

- Muškarac, Bošnjak, musliman, usamljen, ovim putem želi upoznati slobodnu udovicu, ženu, za povremena druženja, samo ozbiljna iskrena veza. Tel. 066 542 149, Tuzla.

- Hitno prodajem rod pod (postolje za pecanje); mali bandsek (kružna testera); kamin na drva i drveni ugalj, može da ugrije do 120 kvadrata; motor za garažna vrata s daljinskim; prodajem 500 komada borovih elemenata 70x7x2 cm, idealno za ogradu; 2 manja radijatora za centralno, cijene po dogovoru; invalidska pomoćna kolica. Tel. 063 936 130.

- Kupujem razne vrste knjiga vezano za umjetnost, psihologiju, filozofiju, te razne komplete beletristike. Dolazim na vašu adresu. Tel. 062 710 500.

- Prodajem izuzetno povoljno ribarski pribor, veća količina, očuvan, cijena fiksna 600 KM. Tel. 062 114 290.

- Prodajem povoljno krevete na sprat. Tel. 062 561 660.

- Prodajem veću količinu ribarskog pribora: štapova, mašinica, udica, silka, blinkera, raspala, mušica, strimera i još mnogo toga fiksno 500 KM. Tel. 062 114 290.

- Prodajem trakice. Tel. 062 922 904.

- Kupujem knjigu „Refleksoterapija“ autora Zlatka Pejića. Tel. 061 381 102.

- Prodajem povoljno razni ribarski pribor u Sarajevu. Tel. 062 114 290.

- Dajem televizore, nisu plazme, za polovna sobna vrata. Tel. 061 297 022.

- Prodajem dvije ženke, njemački ovčar, odličnih roditelja, cijena 200 KM po komadu, vakcinisani i uredni papiri. Tel. 033 760 040, zvati od 8 do 17 sati.

- Poklon džepna inovacija, grijač maska na baterije koja sprečava hladan vazduh da napravi prehladu. Za detaljan opis inovacija kontaktirati autora. Tel. 60 34 91 421.

- Kosim bašče, kopam, šišam živu ogradu, orezujem voće, sređujem oko vikendica, radim i druge poslove. Tel. 062 893 967.

- Prodajem dječiji krevet. Tel. 033 446 170; 062 321 441.

- Kupujem knjigu „Druga stvarnost“ autora Samira Adanalića. Tel. 061 381 102.

- Prodajem knjige, medicinske enciklopedije, prodajem „Anatomski atlas“, „Geografski atlas svijeta“ i 100 knjiga zbirka poezije i drugih knjiga života. Tel. 062 122 005.

- Prodaja mrki ugalj banovićki lignit 210 KM, kameni ugalj orah 230 KM, do isteka zaliha. Tel. 062 435 019.

- Prodajem drva za potpalu, mješavina, 50 KM - 1 m3. Tel. 033 638 459, zvati od 20 do 24 h.

- Prodajem "Singer" mašinu i radioaparat „Kosmaj“. Tel. 062 325 360.

- Prodajem nov ćilim „Derviš“ zbog selidbe 2,50 - 3,50. Tel. 062 262 734.

- Prodajem farmu koka - podni sistem u Čapljini. Tel. 036 809 009; 061 520 321.

- Prodajem nov kožni muški mantil ispod cijene + šešir poklanjam, Sarajevo. Tel. 061 218 120.

- Prodajem peć, pola struja-pola plin i ormar. Tel. 033 458 216.

USLUGE

- Molersko-farbarske radove radim, profesionalno i stručno gletovanje, krečenje, edel puc, termoizolacije uz garanciju. Tel. 061 255 253.

- Vodoinstalater s 30 god. iskustva vrši opravke, instalaciju, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 061 348 717.

- Vodoinstalater radi nova, adaptira stara kupatila te postavlja sve vrste sanitarija (tuš baterije, bojlere, kabine) Tel. 062 532 491.

- Keramičar i moler sa dugogodišnjim iskustvom, čisto i uredno. 061 379 189.

- Siječemo, uklanjamo i odvozimo velika i mala stabla. 061 799 047.

- Moleri - radimo profesionalno i stručno gletovanje zidova, krečenje, edel puc uz zaštitu termo izolacije, laminat, uz garanciju Tel. 062 310 802.

- Za vaša veselja/svadbe, punoljetstva, rođendane i slično orkestar s pjevačicom nudi odličnu zabavu i siguran provod. Zvati na broj 063 944 566.

- Čistim stanove. Tel. 062 922 904.

- Adekvatan kombi prijevoz, selidba prijevoz robe odvoz šute i kabastog namještaja, čiščenje podruma i poslovnih prostora od 10 do 25 KM + radna snaga. Tel. 061 336 409.

- Sve vrste popravki u vašem stanu, povoljno. Tel. 062 168 228.

- Radim centralno grijanje, prepravka grijanja, zamjena konvektora i ventila, prepravka plina. Tel. 062 316 826.

- Renoviranje, presvlačenje namještaja. Postavljanje karniša, zavjesa, roletni. Radimo autotapetariju. Tel: 033 446 170; 062 321 441.

- Zubne proteze izrada u toku dana, popravka, podlaganje, poliranje, dodatak zuba. Radimo i vikendom. Tel. 061 141 544

- Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske poslove brzo, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 332 746.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova. Tel. 061740127.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 062 361 211.

- Radim centralno grijanje, prepravke grijanja, zamjenu konvektora i ventila, prepravke plina. Tel. 062 316 826.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 062 361 211.

- Vršim popravke, prepravke, montiranje, lakiranje kućnog namještaja i stolarije. Tel. 061 250 763.

- Izvodimo sve vrste gradnji i adaptacija uz dugogodišnje iskustvo. Tel. 061 398 214.

- Moler - molerski radovi i lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 065 431 637.

- Molovanje stanova, privatnih kuća, poslovnih prostora, uredno, kvalitetno povoljno. Bez srkleta i nervoze. Nazovite da se dogovorimo. Hvala. Tel. 062 301 545.

- Radim: tesar, zidar, keramičar, vodoinstalater, rušenje zidova - sigurno i kvalitetno. Tel. 061 269 385.

- Molovanje stanova, privatnih kuća, poslovnih prostora, uredno, kvalitetno, povoljno. Bez srkleta i nervoze. Nazovite da se dogovorimo. Hvala. Tel. 061 398 106.

- Radio bih kao noćni čuvar na dnevnicu. Sarajevo. Tel. 066 720 876.

- Radim centralno grijanje, prepravke grijanja, zamjenu konvektora i ventila, prepravku plina. Tel. 062 316 826

- Radio bih kao noćni čuvar. Tel. 061 271 011.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova. Tel. 061 740 127.

- Radi prestanka rada nudim komplet mašine i alat za obavljanje tapetarske djelatnosti pogodno za otvaranje biznisa, vrlo povoljno. Tel. 061 243 591.

- Dubinsko pranje i usisavanje svih vrsta tapaciranog namještaja, kauča, uglova, ćilima. Almir. Tel. 061 506 733.

- Radim centralno grijanje, prepravke grijanja, zamjene konvektora i ventila, prepravke plina. Tel. 062 316 826.

- Brze elektrousluge oko utičnica, prekida, plafonjera, indikatora, šporeta, bojlera, TA peći. Tel. 062 316 911.

- Dubinsko pranje i usisavanje svih vrsta tapaciranog namještaja, kauča, uglova, ćilima. Almir. Tel. 061 506 733.

- Sve vrste građevinsko-zanatskih radova i adaptacija izvodim, dugogodišnje iskustvo i garancija. Tel. 061 398 214.

- Iskusan pomoćni radnik, zrelijih godina, traži posao na duži period, uz dnevnu isplatu. Sarajevo. Tel. 062 050 799.

- Građevinska firma izvodi sve vrste radova uz garanciju. Tel. 061 740 127.

- Električar, brze usluge, indikator, plafonjere, utičnice, TA peći, LED rasvjeta, lusteri šporet, bojler, osigurači. Tel. 062 316 911.

- Moler s dugogodišnjim iskustvom farba stolariju, kreči i radi obradu oko prozora i vrata. Sarajevo 061 606 441.

- Izvodimo sve vrste građevinsko-zanatskih radova. Tel. 061 740 127.

- Radim centralno grijanje, prepravke grijanja, zamjene konvektora i ventila, prepravke plina. Tel. 062 316 826.

- Majstor moler izvodi molerske radove, povoljno i čisto. Tel. 062 358 946.

- Molovanje stanova, kuća, poslovnih prostora, uredno, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 122 702.

- Radio bih kao pomoćni radnik, uz dnevnu ili sedmičnu isplatu. Sarajevo. Tel. 062 050 799.

- Vršim popravke, prepravke, montiranje, lakiranje kućnog namještaja i stolarije. Tel. 061 250 763.

- Ekipa majstora radi stiropor fasade, isključivo fasade. Tel. 061 270 729.

- Relaksirajuće, sportske masaže tijela, Body shamping anticelulitna aparatna masaža. Tel. 062 517 353.

- Elektrotehničar - VKV električar. Održavanje postojećih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014.

- Električar, popravke i ugradnja, osigurači, bojleri, rasvjeta, peći, TA peći, utičnice, kućanski aparati, instalacije, lusteri, plafonjere, LED. Tel. 062 081 910.

- Vaha VK vodoinstalater za sve popravke sanitarija, tuš baterije, bojlera, šolja, vodokotlića, odvoda kuhinje i kupatila, instalacija, ventila i sl. Tel. 062 845 291.

- Električar i vodoinstalater vrši opravke instalacija i postavljanje novih. Tel. 061 552 628.

- Majstor zidar, tesar, keramičar, vodoinstalater, rušenje zidova, betona, unutrašnji radovi. Tel. 061 269 385.

- Majstor moler, brzo, čisto, kvalitetno i povoljno radi usluge. Tel. 061 772 661.

- TV LED, LCD i plazma, ovlašteni servis vrši popravak TV aparata svih marki i modela. Dolazak na adresu. Garancija. Tel. 061 145 499.

- Duga električar, servis bojlera, osigurača, ugradnja peći, el. instalacija, indikatora, interfona, prekidača, utičnica te sve vrste rasvjete. Tel. 061 265 562.

- Električar mijenja ploče s osiguračima, vrši sve nove instalacije i popravlja kućanske aparate. Tel. 061 159 291.

- Molersko-farbarski radovi krečenje, gletovanje, lakiranje stolarije, lijepljenje stiropora, mrežice i edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 518 014.

- Vada VK vodoinstalater, servis bojlera, baterija, ugradnja šolja, vodokotlića, lavaboa, sudopera, instalacija, otčepljenje kanalizacija i sl. Tel. 061 132 149.

Intelektualne

- Dajem časove iz šaha na engleskom, francuskom, njemačkom i bosanskom jeziku. Tel. 062 190 615.

Usluge prijevoza

- Adekvatan kombi prijevoz, selidba, prijevoz šute i kabastog namještaja, čišćenje podruma i poslovnih prostora. Od 10 do 25 KM + radna snaga. Tel. 061 336 409.

- Adekvatan kombi prijevoz, selidbe, prijevoz namještaja, odvoz šute, starog namještaja. Tel. 061 299 095.

- Trebate kombi prijevoz stvari, odvoz šute ili čišćenje podruma. Brzo, povoljno i sigurno. Tel. 062 888 707.

- Adekvatan prijevoz kombijem ili kamionom s ceradom, selidbe, odvoz kabastog namještaja, obezbijeđena radna snaga. Tel. 061 378 166.

Ostale usluge

- Čistim stanove. Tel. 062 922 904.

- Čuvala bih stariju pokretnu osobu, lokacija od Skenderije do Dobrinje. Tel. 062 087 234.

- Izdržavala bih stariju osobu finansijski (mjesečno 400 KM) i uslužno po potrebi, u zamjenu za prepis vlasništva na nekretnini, nakon smrti. Tel. 061 524 466.

- Pomažem pri penzionisanju. Tel. 061 271 011.

- Finansijski bih pomagao i izdržavao stariju osobu, protuusluga prepis stana. Tel. 064 42 79 241.

- Muškarac, musliman, inozemni penzioner, ovim putem želi upoznati slobodnu iskrenu ženu za druženje, moguć brak. Tel. SMS. 062 492 734. Pozdrav iz Tuzle.

- Sportsko-medicinske masaže, Body shamping. Tel. 062 517 353.

- Oblikovanje obrva pincetom i voskom, farbanje. Tel. 062 517 353.

- Garantujem uspjeh bez obzira šta vas muči, proričem budućnost i uklanjam sve prepreke i negativnosti. Tel. 061 689 352.

- Čuvam staru nanu od 12 do 17 sati, bez vikenda. Tel. 062 922 904.

- Sportsko-medicinske masaže, vrlo lijep ambijent, svaka peta gratis. Tel. 062 517 353.

- Potrebna kućna pomoćnica, plaća po dogovoru. Tel. 061 308 989.

- Tražim majstora za dolazak na kućnu adresu, za popravak kompjutera. Zvati od 14 do 17 h i poslije 19:30 h. Tel. 033 842 593.

- Peremo ćilime, mokro pranje, 3,5 KM po metru kvadratnom. Garancija kvaliteta 23 g. iskustva. Dolazimo po ćilime. Tel. 659 250, 061 704 745, 062 213 732.

- Usluge fotografisanja vjenčanja. Vrlo povoljno. Tel. 061 520 326.

- Žena šezdesetih godina traži da njeguje starije osobe i ako treba ispomoć u kući. Tel. 060 30 26 668.