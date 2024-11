Ruski ambasador pri UN-u spomenuo proteste ispred OHR-a: Poručili su da njegova uloga više nije prihvatljiva

Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja govorio je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini.

On je izrazio saučešće žrtvama poplava u BiH, ali i stradalim danas u Novom Sadu.

- Podržavam produženje Misije EUFOR-Althea, ali EUFOR se ne treba miješati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Postoji direktna prijetnja zapadnih sila ugrožavanju Dejtonskog sporazuma. Rezoluciju o Srebrenici ne podržava ni pola stanovništva Bosne i Hercegovine. To je bio provokativan projekat Njemačke, s ciljem stvaranja unitarne zemlje pod kontrolom zapade. Većina ljudi u Bosni i Hercegovini podržava Dejtonski sporazum, to je činjenica. Ako treba nešto mijenjati to je onda uloga visokog predstavnika, koja je relikt prošlost. Ovaj Ured je davno završio svoju ulogu i treba ga zatvoriti. Oni koji su smatradali da visoki predstavnik provodi njihove interese su poručili da njegova uloga više nije prihvatljiva - kazao je.

On je za Kristijana Šmita kazao da je "uzurpirao ulogu visokog predstavnika". Rekao je i da je RS jučer dostavila izvještaj, koji realno odražava stanje na terenu.