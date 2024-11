Bećirović: Milošević nije uspio podijeliti imovinu BiH, ne smije se to dopustiti ni u miru

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a je kazao da je BiH uradila dosta na putu euroatlantskih integracija.

- Mi smo uvijek bili žrtva agresije drugih država, naš problem je želja za uništavanjem zemlje. UN je usvojio Rezoluciju u genocidu, ne smijemo zaboraviti da je genocid nad Bošnjacima bio kulminacija. Srbija je jedina država u svijetu koja je kršila Rezoluciju o sprečavanju zločina genocida. Njihovu politiku prati politika u RS. Oni su u nastavni program stavili ratne zločince Ratka Mladića i Radovana Karadžića kao heroje. Traži se obnova projekta "velike Srbije", nije to moja lična opaska, nego je PIC jednoglasno zaključio da vladajuća koalicija u RS napada ustavni poredak u BiH, teritorijalni integritet i njen multietnički karakter - kazao je.

Dodao je da je važno da se poštuje da suverenitet pripada BiH, da entiteti ne mogu postojati van BiH.

- Svesrpski sabor je usvojio rezoluciju, koje su kasnije usvojene u entitetskih skupštinama. Ona ne može biti iznad Ustava BiH, ne mogu oni proglasiti vojnu neutralnost. Opasne su izjave da je počeo proces ujedinjena Srbije i RS. Osnovni cilj rukovodstva Srbije je postepeno odvajanje RS i pripajanje Srbije. To rade kroz paralelne odnose. Svesrpski sabor je u suprotnosti s Dejtonskim sporazumom. Visoki predstavnik je mogao ponišiti antidejtonsku deklaraciju, a on to nije uradio. Nije to samo jedna deklaracija, nego opasan dokument. Pozivam EU da jasno osudi reaktivaciju projekta "velike Srbije". Ovo ne brine samo BiH nego cijelu Evropu. Milošević tokom agresije i pregovora u Dejtonu nije uspio podijeliti imovinu BiH i dati je entitetima, ne smije se dopustiti ni da se to desi u miru - rekao je.

Istakao je da je važna poruka da NATO neće dopustiti sigurnosni vakum u BiH.

- Neophodno je ojačati multietničku državu BiH. BiH ne treba selektivnu primjenu konvencija, BiH treba rješenja za probleme. Treba usaglasiti Ustav BiH s presudama ESLJP, moramo imati politički sistem koji će dati jednaka prava za sve građane. Želio bih posebno naglasiti da se osigura sigurnost svih građana - zaključio je.