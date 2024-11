Damir Šabanović za "Avaz": Uvijek ću biti uz građane

Nakon što je u srijedu navečer održan sastanak predstavnika vlasti i građana Jablanice, načelnik Jablanice Damir Šabanović za “Dnevni avaz” je kazao da će uvijek prisustvovati sastancima s građanima, a naročito s onima koji su oštećeni i koji su pretrpjeli razaranja, čiji su članovi porodica poginuli.

- Moram biti s njima, od prvog trenutka sam sa svima, a bit ću i dalje. Svi smo zajedno u ovom problemu koji se desio, ali, evo, tražimo rješenje. Ono što su građani pitali, što je izraz nezadovoljstva, prije svega je nedostatak komunikacije, zato što građani nisu imali kompletne informacije. Mnogo je toga, veliki je posao urađen, ne samo u Donjoj Jablanici, mada tu najviše, ali smo isto tako imali i najveću štetu i najveći broj žrtava u Donjoj Jablanici. Nama je cilj da sve ovo završimo - rekao je Šabanović.

Dodao je da ljudi, nažalost, s vremenom postaju nervozni i misle da se kuće mogu napraviti u kratkom roku.

- Sve to što mi radimo iziskuje vrijeme, pa tako i čišćenje. Čišćenje je stalo samo zato što nemamo deponiju za taj vlažni materijal. Nikakav drugi razlog ne postoji i to je jedino što nam je problem. Nadam se da ćemo vrlo brzo početi čistiti preostali dio mokrog materijala. Ono što građani pitaju i što je bila tema sastanka su pitanja na koja, na većinu njih, ne može dati odgovor lokalna zajednica, niti općinska administracija. To su pitanja na koja odgovor mora dati Zavod za geologiju Federacije. Oni su dužni da naprave izvještaj. Ja imam neke poluinformacije da je taj izvještaj u pripremi i da neće biti završen danas (četvrtak, op.a.), ali ni sutra (danas, op.a.) - kazao je Šabanović.

Zajedno radimo

Dodao je da smatra kako blokada magistrale ili bilo čega nije rješenje.

- Naše je da zajedno radimo, ja sam tu, uz njih. Naravno da ću dati podršku svim njihovim zahtjevima jer se to, prije svega, tiče njih i njihovog opstanka na tom području - kazao nam je Šabanović.

Raspodjela novca

Podrška svih ljudi koji saosjećaju s njima veoma je značajna te im to daje snagu da izdrže sve ovo.

- Sve što je donirano bit će objavljeno i transparentno. Nigdje u Jablanicu nisu došli milioni maraka. Ako su došli milioni, to su od Republike Hrvatske i ako su uplaćena sredstva, ona su uplaćena Vijeću ministara. Novac od Delegacije Evropske unije također ide preko Vijeća ministara. Bitno je da završimo proces procjene šteta, pa ćemo sve to kandidovati preko viših institucija i viših nivoa vlasti i nadam se da će na osnovu toga biti parametri za raspodjelu sredstava. Novac mora otići na pravo mjesto - kazao je načelnik Šabanović.

Lokalni izbori u Jablanici 3. novembra

Odgođeni lokalni izbori u Jablanici bit će održani u nedjelju, 3. novembra, navodi se u saopćenju Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

U subotu, 2. novembra., u 7 sati na području Jablanice počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju, 3. novembra, u 19 sati.