Potresna ispovijest oca sedmogodišnjaka, kojeg su brutalno pretukli vršnjaci: Imao je tešku operaciju, bio je životno ugrožen

Javnost u Bosni i Hercegovini je ostala zgrožena nakon što se jučer pojavila vijest da su tri učenika drugog razreda u Osnovnoj školi "Huso Hodžić" u Tešnju pretukli jednog svog vršnjaka.

Otac dječaka je jučer ispričao da su dijete uhvatili, bacili i nogama udarali u predjelu stomaka. Dva sata nakon ovog slučaja dječak se požao roditeljima na bolove u stomaku, a onda je i operisan. Pojasnio je da djetetu od stresa nastao čir, pukao i izlio se te da je moglo fatalno završiti.

Kontaktirali smo Harisa Hundura, oca dječaka koji je bio žrtva ovog jezivog slučaja, koji nam je ispričao neke nove detalje slučaja koji se dešavao prošle sedmice u srijedu.

- Nisam htio medijski ništa da poduzimam dok ne uradimo sve što je potrebno putem policije. Prijavili smo sve policiji, centru za socijalni rad, Ministarstvu i dok nismo sve to završili, nismo se htjeli obraćati. Teško mi je bilo sve to trpiti. Dijete je trenutno stabilno, operacija je bila prošli petak. Bila je teška operacija, doktor s kojim sam pričao kazao mi je da je bio životno ugrožen. U bolnici smo i dalje, a htio bih se posebno zahvaliti Hitnoj pomoći i Općoj bolnici Tešanj, koji su brzo reagirali - istakao je Hundur.

Pogrešan datum

Naveo je da je iz policije dobio zapisnik, a na jednom od njih bio je pogrešan datum.

- Pogrešna je i izjava da su u sve bili upućeni direktor i pedagog. Oni su upućeni bili tek sutradan na moju inicijativu, kada sam tražio nakon drugog razgovora s učiteljicom da se oni upoznaju s tim – priča otac za „Dnevni avaz“.

Pitali smo oca kako će dijete u školu poslije svega što je preživjelo, a on poručuje:

- Teško... Nemamo povjerenja, bili smo na roditeljskom sastanku, gdje nismo stvorili dojam da oni žele da naprave sredinu za njega. Jedino obećanje koje smo dobili od njih je da će i na odmoru neko biti fizički prisutan, također i tokom promjene između učiteljice i učitelja vjeronauke. Rekao sam da ne želim iste odgojno-obrazovne mjere za svoje dijete koje je žrtva i za djecu koja su to uradila. Najviše me povrijedilo na roditeljskom sastanku kada sam pitao direktora jel zna šta se desilo, on je kazao da ne zna – poručio je Hundur za „Avaz“.

Kaže i da je pitao pedagogicu da li su popričali s učiteljicom i upoznali se šta se desilo, a ona je odgovorila da nije.

- Učiteljica nije se usudila odgovoriti radi postupka, radi njene sigurnosti. Najviše me boli to što imam osjećaj da oni prikazuju kao da se to nije ni desilo u školi. Kada sam prvi put sa suprugom bio kod pedagoga i direktora, to je bilo nakon sastanka s roditeljima djece koja su to počinila. Direktor je to tada odmah okarakterisao kao vršnjačko nasilje, a jučer, sedam dana poslije, on govori da ne zna šta se desilo. To me najviše boli, kada se pokušava sakriti – naglasio je Hundur.

Bio uplakan

Pojašnjava da se sve desilo u učionici za vrijeme odmora, kada je učiteljica trebala da ima informacije.

- Govore mi da tu nije bilo nikog i da je poslije došao učitelj vjeronauke te da su mu to đaci rekli. Direktor mi je kasnije rekao da su procijenili da nema potrebe da roditelje zovu tada, da je dijete sposobno za čas. Pitao sam učitelja vjeronauke kako zatiče mog sina. Odgovorio mi je da je moj sin bio vidno uznemiren, oznojen i teško je disao. Pitao sam da li je bio uplakan, a on mi je odgovorio potvrdno. Opet sam ga pitao kako je onda dao izjavu direktoru da je dijete bilo sposobno na čas, a odgovorio mi je da ga je pomilovao i rekao da će to biti dobro i on se oraspoložio nakon toga – ispričao nam je otac maltretiranog dječaka – navodi nam otac dječaka.

Poručuje da postoji i videonadzor u hodniku škole, a ta učionica se nalazi blizu tog videonadzora.

- Nemam pravo tražiti snimke, mislim da će to uraditi policija. Ne znam kako su te kamere okrenute, da li one mogu uhvatiti nešto u učionici – zaključio je Hundur.