Još nema ni ureda, a borba za poziciju pregovarača počela: Jedan glavni pregovarač i jedna stolica u Briselu za BiH

Prvi takvi signali stigli su iz RS, gdje je nakon predsjednika Milorada Dodika i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić najavio da će ovaj entitet insistirati da glavni pregovarač BiH s EU bude iz RS. On je naglasio da svima treba biti jasno, pa i predsjedavajućoj, da “RS nikada neće odustati od stava da mora biti konstantno vidljiva i prepoznata na tom putu”.

Pregovarati s EU

On ističe da glavni pregovarač BiH s EU mora imati visoke kompetencije i stručnost, poznavati pravnu stečevinu BiH, trenutne odnose, a posebno poznavati norme, zakone i standarde EU.

- To je ipak predstavnik koji će u ime BiH pregovarati s EU i, shodno tome, potrebno je i otvaranje njegove kancelarije u Briselu, kako bi se ispunio plan i program rada u što većem kapacitetu i postigla puna koordinacija između BiH i EU u procesu pregovaranja - ističe Plakalo.

Trojica nipošto ne bi smjela biti

Bivši bh. diplomata Slobodan Šoja naglašava da glavni pregovarač BiH mora biti profesionalac, sa znanjem engleskog jezika i propisa, što se podrazumijeva. Iako smatra sporednom nacionalnost pregovarača, komentirajući insistiranja iz RS sjetio se posjete delegacije MVPBiH Njujorku početkom 2000. koja se sastala i s Ričardom Holbrukom.

- On nam je rekao da je insistirao da prvi ambasador BiH u Vašingtonu bude Srbin iz RS. Svi su bili malo iznenađeni, ali je pojasnio da bi u tom slučaju Srbi prihvatili BiH kao svoju zemlju. Prema istoj logici, zašto se ne bi pustilo da to i ovdje bude Srbin? Na taj način bi se pokazala i posvećenost Srba evropskom putu. Trojica nipošto ne bi smjela da budu, jer ovo je ozbiljna faza u kojoj se mora ozbiljno raditi. S trojicom ćemo odugovlačiti ulazak u EU za sva vremena, a sutra se može dogoditi, kao i s članovima Predsjedništva, da glavni pregovarač nešto ispregovara, a ovaj što se rotira to demantuje. BiH je potreban jedan pregovarač, da se dogovore i da izlazi sa usaglašenim stavom - kaže Šoja.