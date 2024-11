Kantonalni štab CZ KS: Naredba o evakuaciji stanovništva u dijelovima Općine Stari Grad nije "ishitrena odluka"

Kantonalni štab Civilne zaštite Kantona Sarajevo je donio naredbu o evakuaciji stanovništva u dijelovima Općine Stari Grad koji su ugroženi klizištima. Međutim, mnogi građani negoduju zbog odluke i poručili su kako se protive evakuaciji, javlja Anadolu.

Predstavnici Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (KS) danas su organizovali konferenciju za novinare na kojoj su pojasnili naredbu o evakuaciji.

Komandant Štaba CZ KS-a Bojan Bošnjak izjavio je da je njihova želja da smire situaciju.

"Mi niti hoćemo niti imamo želju da izađemo iz okviru Zakona o spašavanju i zaštiti ljudi i materijalnih dobara i sve procedure i naredbe su u skladu s tim zakonom. Apelujem na sve u sistemu da se odgovorno ponašaju u skladu s mjerama i naredbama koje smo donijeli. Jučerašnja odluka našeg Štaba o proglašenju ili izdavanju naredbe o evakuaciji na području mjesnih zajednica u opštini Stari Grad je samo jedan slijed događaja kojem su prethodile mnoge radnje koje smo mi zajedno s opštinskim Štabom Civilne zaštite Stari Grad radili i zajedno s njima kreirali sve mjere koje trebaju da se na kraju ispoštuju", kazao je Bošnjak.

Istakao je da je "jedina i osnovna odgovornost u ovom trenutku i sva odgovornost kada se tiče provođenja mjera koje smo donijeli, na opštinskom Štabu CZ i komandantu Štaba CZ opštine Stari Grad Irfanu Čengiću".

"S tim u vezi mislim da su se i pojavile određene nesuglasice u javnosti izazvane jučerašnjim tumačenjem određenih pravila same naredbe. Ova naredba je donijeta u odnosu na odluku Opštinskog vijeća Stari Grad da se proglasi stanje prirodne nesreće na području te opštine i u odnosu na tu mjeru Opština Stari Grad je donijela plan evakuacije i zbrinjavanja stanovništa u slučaju procjene da može doći do prirodnih i drugih nesreća. To je plan koji je opštinski načelnik Čengić donio, pripremio i nama poslao i to je bio inicijalni momenat kada smo mi na Štabu donijeli odluku o proglašenju ove evakuacije. Dakle, sve se radi u skladu s ovim planom", rekao je Bošnjak.

Naglasio je da je cilj da se izbjegnu sve moguće posljedice s obzirom, kako je kazao, na nalaze stručnjaka s ovog terena i problem koje klizište izaziva za građane.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić istakao je da su 8. oktobra upoznati zvanično od strane Opštine Stari Grad o problemu klizišta na Curinim njivama koje se nalazi iznad Boguševca i Širokače i problemu Bistričkog potoka.

"Tada smo upoznati s problemom o kojem danas govorimo. Sutradan smo održali sastanak Štaba Civilne zaštite na kojem smo izdali niz naredbi i zaključaka. Utvrđeno je postojanje klizišta i prijetnja za stanovništvo i imovinu ispod samog klizišta. Saniranje klizišta nije izvodljivo preko noći, a jedan od problema je to što se klizište nalazi na području bh. entiteta RS", kazao je Brkanić.

Podsjetio je da je opštinski štav imao obavezu da uradi evakuacioni plan i proglasi stanje prirodne nesreće, što je i učinjeno.

"Onda smo dobili plan gdje je jasno definisano o kojem broju ljidi se radi koji se trebaju evakuisati, gdje će biti smješteni, na koji način i sve ostalo. Mi smo potom slijedom zakona donijeli odluku, odnosno naredbu o evakuaciji stanovništva s ugroženog područja. Znači, ovo nije nikakva ishitrena odluka, ovdje se radi već 20 i više dana vezano za problem klizišta", rekao je Brkanić.

Na kraju je istakao da je nadležnost Kantonalne uprave civilne zaštite KS zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

"Mi se u ovom momentu ne trebamo niti možemo baviti samom sanacijom klizišta, to nije naša nadležnost", kazao je on.

Načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić u petak se također osvrnuo na naredbu Kantonalne uprave civilne zaštite KS u kojoj se naređuje evakuacija dijela stanovnika klizištem ugroženih područja općine Stari Grad.

"Evakuacije neće krenuti dok pripadnici Civilne zaštite ne dođu do stanovnika. Odluka je zatekla i nas. Nismo bili upoznati od Kantonalne uprave CZ da planiraju evakuaciju danas. Ministar je pokazao odsustvo empatije. Postoji potreba za evakuacijom, o tome smo govorili u 20 dana, ali smo govorili da to treba izvršiti tako što će se ljudi upoznati blagovremeno", kazao je Čengić.

Prema naredbi koja je objavljena u petak, naređuje se Općinskom štabu civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo da izvrši evakuaciju stanovništva i materijalnih dobara sa ugroženih područja Općine Stari Grad Sarajevo, MZ Širokača, ulica Bostarići i Ablakovina, na područje općina Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo.

Za njih je osiguran privremeni smještaj i to u KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” u Nahorevskoj ulici, “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” na Bjelavama, “Odgojni centar Kantona Sarajevo” u Jukićevoj ulici te Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe u ulici Hamdije Čemerlića i SOS Dječija sela BiH.