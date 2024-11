Helez u Jablanici: Oružane snage će biti u pogođenim područjima sve dok se svi mještani ne vrate u svoje kuće

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez obišao je danas pripadnike Inžinjerijske jedinice Oružanih sanaga BiH, koji već mjesec dana rade na saniranju posljedica nakon stravičnih poplava u općini Jablanica.

U razgovoru sa pripadnicima OSBiH upoznao se sa izazovima i poteškoćama u njihovom radu, uslovima za svakodnevno obavljanje veoma teških poslova i efektivno korištenje svih naših resursa, te planovima za dalji rad.

Spremni pomoći drugima

Pripadnici Inžinjerijske jedinice OSBiH su prvi, šest sati prije ostalih ušli na najugroženije područje Jablanice i jedini ste do danas ostali da pomažete ugroženom stanovništvu.Vaša požrtvovanost, hrabrost i nesebičnost ponovo je potvrđena na djelu, ovdje u Jablanici. Uvijek spremni pomoći drugima kada je to najpotrebnije, ne štedeći sebe, potvrđujete snagu odbrambenog sistema naše zemlje i za to vam veliko hvala - tim riječima se Helez obratio pripadnicima Inžinjerije OSBiH.

U razgovoru sa mještanima Donje Jablanice Helez je obećao da će angažman OSBiH biti pojačan kako ljudstvom tako i mašinerijom.

- Naše Oružane snage će biti u pogođenim područjima sve dok se svi mještani ne vrate u svoje kuće ili budu stambeno obezbjeđeni. Djelovanjem OSBiH u najugroženijim područjima općina Jablanica, Konjic, Kiseljak, Fojnica i Kreševo olakšan je dalji nastavak života stanovništvu tih krajeva. OSBiH su stekle ogromno povjerenje ne samo ugroženih građana, nego i cijele Bosne i Hercegovine, stvarni su ponos nacije. Mislim da u medijima i javnosti BiH angažman i rad naših pripadnika često nije prepoznat i cijenjen - kazao je Helez.

Načelnik Općine Jablanica Damir Šabanović pridružio se delegaciji MOBiH u Donjoj Jablanici.

Novčana nagrada

Šabanović je kazao da su pripadnici OSBiH najviše doprinjeli da se olakša dalji život ugroženom stanovništvu pogeđenom poplavama, i još jednom je izrazio zahvalnost za sve što OSBiH čine za svoje građane.

Helez je naglasio da su OSBiH i dalje spremne pružati pomoć ugroženom stanovništvu, te je obećao sve pripadnike OSBiH koji su bili i koji su još uvijek angažovani na saniranju posljedica od poplava novčano nagraditi.

Nakon obilaska poplavljenog područja u Donjoj Jablanici, predstavnici MOBiH održali su sastanak sa načelnikom Šabanovićem, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.