Sve Fićine depeše prvo išle Bakiru (Šćepo 6018): "Hilmo Selimović i Irfan Ajanović nemaju nikakav ugled i ružno komentarišu predsjednika Izetbegovića, u Zagrebu sve konce drži Hasan Čengić, Šemso smatra da ga je Alija iznevjerio"

Izvor je prvenstveno akcentirao svoje zapažanje da je dosta Muslimana iz Bosne i Hercegovine u Zagrebu već poprimilo manire koji indikativno ukazuju na njihovo "naprasito" uklapanje u novu sredinu i otuđenje od svoej države Bosne i Hercegovine, mada za sebe često ističu da "puno rade za Bosnu i Hercegovinu". Nedavno se tako hvalisao i Hilmo Selimović - Žuti, kao i Irfan Ajanović, čiji je ugled među našim građanima tamo "nikakav". Znata broj ih ružno komentarišu politiku koja se vodi u Bosni i Hercegovini i aktivnosti predsjednika Izetbegovića, uz isticanje da sadašnje vodi BiH "upropast" i da "samo savez sa Hrvatskom može biti rješenje". U tom kontekstu treba gledati i na činjenicu da se već i u međusobnim susretim na javnim mjestima najčešće pozdravljaju po zagrebački sa "bog". No, i pored takvog njihovog "prilagođavanja", postalo je primjetno da se sa njima Hrvati iz BiH sve manje druže i pozdravljaju, što je najvjerovatnije posljedica i prljave propagande koja se u Hrvatskoj vodi protiv BiH - navodi Fikret Muslimović u depeši "04695486" .

- Od pouzdanog izvora smo ovih dana došli do nekoliko bezbjednosno interesantnih saznanja i podataka o ponašanju jednog broja građana RBiH koji borave u Zagrebu, kao i stanovištima nekih aktivista i funkcionera Islamske vjerske zajednice i SDA u toj sredini.

- Značajno je zapažanje da se među našim građanima u Zagrebu, koji su tokom rata napustili Sarajevo i neka druga mjesta, dosta jasno izdvojio jedan broj (sloj) koji materijalno još uvijek dobro stoje. To se vidi i po njihovom najčešćem okupljanju u jednom od najskupljih zagrebačkih restorana "Vinodol", gdje su pred njima "od jutra do večeri stolovi puni ića i pića". Tome se čude i negoduju i sami Zagrepčani. Sloj posjetilaca "Vinodola" se neizostavno bavi i političkim razgovorima, koji pretežno ne idu u prilog oslobodilačkoj borbi naroda BiH. S tim u vezi je interesantno da se kod jednog broja njih susreću i zagovaranja formiranja neke političke stranke. O tome je izvoru pričao izvjesni advokat Bešlagić iz Tuzle, sugerišući mu da o tome porazgovara i sa Bektićem. Rekao mu je da su za to i Berber i Safet Isović. Međutim, Berber je tako nešto negirao.

U zagrebačkom hotelu "Panorama" okuplja se švercerski sloj naših građana. Tu se može sve pazariti, od najskupljih cigareta do oružja i droge. Kupoprodaja jednog kamionskog tovara cigareta "Marlbora", te da bi značajno bilo (a i isplativo) istražiti izvorišta robe koja se prodaje (jer se pretpostavlja da je znatan dio i iz logističkih centara humanitarne pomoći), kao i glavne švercere i švercerske kanale. Ovo pogotovo sa stanovišta zaštite ekonomske osnove oružanih snaga BiH, a i radi političkih razloga.

Zaslužuju pažnju i zapažanje izvora o nekim reagovanjima pojedinaca u vezi sa kretanjima u Islamskoj vjerskoj zajednici i SDA u Zagrebu. Prvenstveno je riječ o zapažanju da su Muslimani "kivni" na Šabić Salema i druge koji se "okupljaju" oko Zagrebačke džamije, kao što su Mirsad Srebrinković, Šefko Omerbašić, Ahmet Zilić, Šemso Tanković, Pličanin, Muhebegović i drugi. Skoro kod svih pomenutih je evidentno neraspoloženje u pogledu izvršenih promjena ustrojstva Islamske zajednice u BiH, a pojedinci su (Srebrenković i - navodi Fikret Muslimović u depeši "04695487".

U depeši 04695488, Muslimović, također, denuncira uglednog profesora i ljekara Asima Kurjaka, KOS-ovac Muslimović cijeni „da i ova informacija može korisno poslužiti nadležnim državnim organima u planiranju i preduzimanju odgovarajućih radikalnijih mjera kojima bi se ponašanje uticajnijih i materijalno moćnijih i naših građana u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj dovelo u sklad sa interesima i neophodnim ugledom naše države u sadašnjim teškim ratnim uslovima“.

Najtragičnija dimenzija je što Muslimović depešu dostavlja kabinetu predsjednika Alije Izetbegovića i konstatuje: „A onima koji svojim neodgovornim i nepatriotskim ponašanjem nanose štetu BiH treba jasno reći da ih borci i narod osuđuju, pogotovo što njihovo ponašanje ide naruku i agresoru, koji i njihova imena koristi u propagandnom blaćenju, posebno muslimanskog naroda i države BiH u cjelini.“