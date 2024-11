Brojna zanimanja nisu na popisu: Ko ima pravo na beneficirani radni staž

Iako su u Bosni i Hercegovini danas rijetki radnici kojima se isplati ići u penziju, ako to baš ne moraju, brojni priželjkuju beneficirani radni staž. Ko u BiH ima pravo na to, osim vojske, policije i vatrogasaca? Iz Federalnog zavoda PIO/MIO kažu da je to složena kategorija, koja se u suštini odnosi na poslove koji nose rizik po zdravlje ljudi koji ih obavljaju. Ta kategorija prepoznata je i u Zakonu o PIO.

Radna mjesta

Postoji i jasna procedura utvrđivanja radnih mjesta na koje se računa takav staž. Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH utvrđuje po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućih stručnih i naučnih organizacija.

Prema pravilniku Ministarstva rada i socijalne zaštite FBiH, beneficirani radni staž imaju zaposleni u željezarama, namjenskoj industriji, zdravstvu, farmaceutskoj industriji, proizvodnji električne energije, livnicama i kovačnicama, šumarstvu, umjetničkoj djelatnosti... Međutim, na kojim precizno radnim mjestima, to utvrđuju instituti zaštite na radu, inspekcijske službe, kao i medicina rada.

Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika FBiH, objašnjava nam da svi radnici na eksploataciji uglja imaju beneficirani radni staž. Uglavnom, kaže, većina ima pet do šest mjeseci beneficiranog radnog staža na radnim mjestima na kojima izvršava radne zadatke.

- Kada je u pitanju površinska eksploatacija, određena radna mjesta, poput rukovaoca bagerskih i buldožerskih jedinica imaju, također, beneficirani radni staž u trajanju od tri mjeseca, odnosno 12 plus tri. To je već na snazi, u primjeni, u skladu sa zakonskim rješenjima, pravilnicima o rudnicima dugi niz godina i taj beneficirani radni staž je sastavni dio radnog staža svakog radnika. Po tom pitanju nemamo zaista problema - kaže nam Husić.