Sedin Lepara, predsjednik OIK Jablanica, za "Avaz": Izlaznost je velika, možemo biti zadovoljni

Izlaznost glasača u općini Jablanica do 15 sati je bila 51.5 posto, potvrdio je za portal "Avaza" predsjednik Općinske izborne komisije Sedin Lepara.

- Sve teče planiranom dinamikom, bez ikakvih problema. Prema našim podacima je 51.5 posto, tako da možemo reći da je to zadovoljavajući podatak. Nadamo se da će do izbornog dana sve proći našom planiranom dinamikom i našim očekivanjima - rekao je Lepara za "Avaz".

Predstavio nam je i podatke za biračko mjesto Donja Jablanica.

- To je biračko mjesto, gdje je lokacija izmijenjena u odnosu na prvobitnu lokaciju. Mi smo to biračko mjesto izmjestili na najbližu lokaciju - u prostorije Željezničke stanice. Do 15 sati na tom biračkom satu je bila 55.59 posto.

Možemo reći da su podaci zadovoljavajući i sigurno će ti podaci do 17 sati biti veći. Izlaznost je velika i možemo biti zadovoljni - kazao je Lepara.

Podsjetimo, kandidati za načelnika Općine Jablanica su Damir Šabanović (SDP) i Emir Muratović (SDA). Pravo glasa ima 8.828 registriranih birača, koji mogu birati između pet stranačkih lista i deset nezavisnih kandidata.