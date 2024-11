Mještani Ljubetova nezadovoljni: Nismo dobili pomoć od vlasti

Dolazak stručnjaka

Jedan od mještana Ljubetova Muhamed Horić rekao je da mu je bio obećan elaborat, a fasada njegove kuće sva je u pukotinama.

- Nama su ovdje dolazili geolozi i statičari. Za moju kuću su rekli da se trebaju raditi bušotine, da se ispita tlo, jer sumnjaju da je ovdje meko tlo i da bi se tek onda moglo raditi mišljenje kako da se radi i ojača. Međutim, kako su oni to završili, nalaz je došao, ništa se više nije radilo, niti su dolazili geolozi. Neka daju svoje mišljenje ako neće raditi, onda ću ja to raditi o svom trošku. Gradonačelnik Kasumović je dao po hiljadu KM, utješno, drugi dan od zemljotresa. Dao nam je Medžlis Islamske zajednice 24.000 KM i to je raspoređeno ravnomjerno prema svim oštećenim, a nalaz komisije geologa i statičara nikad nije realizovan. Nikad nikome nisu dali ni marke, osim dvije kuće koje su proglašene za rušenje. One su isplaćene. Ovo ostalo sve stoji u zraku - kazao nam je Horić.