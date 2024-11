Savjetnica Nikšića se oglasila: Stav o izbornim rezultatima ima pravo izraziti svaki građanin BiH

SDA je proglasila pobjedu svog kandidata Emira Muratovića u Jablanici, a nedugo nakon toga je uslijedila reakcija Jasenke Tice Isović, savjetnice za medije premijera FBiH Nermina Nikšića.

Na njenu objavu je uslijedio niz reakcija, a ona se danas ponovo oglasila.

- Stav o izbornim rezultatima ima pravo da izrazi svaka građanka i građanin Bosne i Hercegovine pa tako i ja što sam učinila na svojim privatnim platformama, vikendom u svoje slobodno vrijeme. Hoćemo li pri tome biti ljuti, rezignirani, mirni ili staloženi to je do svakog od nas pojedinačno - navela je.

Potom je dodala:

- Pogrešna je interpretacija o nekakvom mom izostanku empatije prema tragediji u Jablanici ili generalizacija mog stava. Nikoga nisam ni vrijeđala ni prijetila. Naprotiv, upravo iz moje ogromne želje da se stvari vrate u koliko toliko normalno stanje napisala sam svoje mišljenje. Kao što vidim po reakcijama, pozivima i porukama ima i onih koji su poruku ispravno shvatili i to je za mene sasvim dovoljno. Naravno, nismo svi isti pa i vi koji to tumačite drugačije imate pravo na svoj stav. Ja sa tim nemam nikakav problem.

Na kraju je pozvala javnost da se suzdrže od tendencioznih i netačnih navoda.

- To što ja smatram da nisu dobro izabrali na svom privatnom profilu, van radnog vremena i kao građanka ove zemlje je moje pravo i nikakve veze nema sa nastavkom aktivnosti i naporima koje će apsolutno sam uvjerena biti zajednička i u korist isključivo građana Jablanice. Ali i to je moj lični stav. O svakoj službenoj aktivnosti javnost će biti redovno informirana službenim kanalima kao što je to bio i slučaj do sad - istakla je Jasenka Tica Isović.