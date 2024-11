Šta je Fićo slao Aliji o Lagumdžiji, Topiću, Delimustafiću, Čegaru, Čengiću: "Hasan Efendić nosio 200.000 – 300.000 maraka, Dževad Topić kupio stan u Zagrebu, Zlatko Lagumdžija blati svakoga, a Murat Šabanović se predstavlja kao Hrvat"

Zlatko Lagumdžija je od 1992. do 1993. bio potpredsjednik Vlade RBiH, a od 1997. do 2014. predsjednik SDP-a BiH. Na Ekonomskom fakultetu je 1994. došao na čelo Katedre za poslovnu informatiku. Nakon rata u nekoliko mandata bio je zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH. Jedno vrijeme obavljao je dužnosti ministra vanjskih poslova te predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Od 2014. godine nije aktivno u politici, a nakon što nije uspio dobiti mandat u Državnom parlamentu, smijenjen je s čela SDP-a iz čijeg članstva je isključen 2019. godine. Odlukom Denisa Bećirovića izabran je za ambasadora BiH, odnosno stalnog predstavnika BiH pri UN-u u Njujorku, gdje, prema mnogim procjenama, radi dobar patriotski i profesionalni posao.

Hasan Efendić je prvi komandant Teritorijalne odbrane BiH koji je 13. aprila 1992. godine uputio javni poziv svim bosanskohercegovačkim starješinama i vojnicima tadašnje JNA da je postavio Sefera Halilovića za načelnika Operativnog centra TO, a Rasima Delića za zamjenika Jovana Divjaka. Dužnost prvog komandanta Efendić je obavljao do 23. maja 1992. godine, kada umjesto njega dolazi mlađi kadar, odnosno general Sefer Halilović.

Ko je Zoran Čegar

Zoran Čegar još jedan je od legendarnih branilaca Sarajeva, koji je u reakciji na podmetanja depeša rekao da je „Fikret Muslimović sigurno nečiji špijun“.

- Muslimović je pratio ljude po Hrvatskoj i Austriji u ratu, pisao određene stvari za određene ljude, koje nisu istina. I to nije samo on, nego ta njihova grupa, koji i danas rade za BIA-u i određene službe. Montiraju procese, a štite tipove kao što je Nedžad Herenda i slične koji su za njih odrađivali stvari, da bi pala ljaga na nas da se time bavimo. Muslimović i ta njegova svita su od mene tražili da lažno svjedočim protiv Dragana Vikića, Zaima Backovića, Tope (Dževad Topić, op. aut.), Bakira Alispahića, Munira Alibabića, jer se moja pitala na sudu zbog pozicija. Ove tipčine, lažovi i spletkaroši kao što je Muslimović usuđuju se da kažu za mene „on je sigurno nečiji agent“. Da je domoljub, upozorio bi nas na određene stvari, čuvajte se i slično, a ne da nas hapse po granicama kao divlje zvijeri, da nas BIA odvede jer im oni daju informacije o nama. Muslimoviću ne odgovara istina o ratu. On i grupa, koje smo mi razmjenjivali početkom rata i dovodili ih ovamo, nisu prešli bezveze, niti bi oni njega pustili. Muslimović je došao sa zadatkom. On je sve vrijeme bio pod komandom Jovice Stanišića - kazao je Čegar.