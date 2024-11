Planinari goraždanskog "Kleka" ponovo osvojili najviši vrh BiH

Iskusni članovi Planinarskog udruženja "Klek" iz Goražda ponovo su osvojili najviši vrh Bosne i Hercegovine - Maglić.

Ovog puta odlučili su se za zahtjevniju alpinističku stazu koju su uspješno savladali te su sa nadmorske visine od 2.386 metara uživali u prizoru koji se rijetko viđa.

Predsjednik Udruženja Samir Hodžić ističe da se jesenji pohod na Maglić organizuje svake godine.

- Sada smo izabrali zahtjevniju rutu, od ukupno tri smjera i to je jedan od najtežih. Svih deset članova se uspješno popelo na Maglić. Nismo mogli organizirati veći pohod jer dan je kraći, tako da smo odabrali manju ali iskusnu ekipu - pojasnio je Hodžić.

Naglašava da je uspon na Maglić posebno iskustvo za svakog planinara.

- Svaki korak kroz ovaj prirodni spektakl bio je poseban, ali i izazovan. Staza do vrha Maglića je tehnički zahtjevna, a na nekoliko ključnih dijelova opremljena čeličnim sajlama koje su pružile dodatnu sigurnost na strmim usponima. Sa svakim korakom naprijed, motivacija je rasla, a osjećaj postignuća na vrhu je neopisiv. Pogled s Maglića nagradio je sve naše napore - panorame koje oduzimaju dah, planine u jesenjem ruhu i snagu prirode koja nas inspirira. Sav umor nestane kada dođete do cilja i to je neopisiv osjećaj - kazao je on.

Članovi Planinarskog udruženja "Klek" i ove godine će na Dan državnosti BiH posjetiti kraljevski grad Bobovac.

- To nam je obaveza koju ispunjavamo svake godine. U ovoj još planiramo organizovati uspon na feratu, čelični put po stijenama, kako bi smo isprobali opremu koju smo dobili od kompanije Ginex kojoj smo neizmjerno zahvalni. Uspjeli smo obezbijediti opremu za ljetne i zimske uslove, što će značajno olakšati naše buduće aktivnosti - kazao je predsjednik PU "Klek" Goražde uz napomenu da zahvaljujući ovom projektu Udruženje sada ima i mogućnost iznamljivanja alpinističke opreme.