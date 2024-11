Magazinović: Zašto Izetbegović ne kaže koliko su osvojili načelničkih pozicija u Sarajevu

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović (SDP) za N1 je komentarisao je poruku Jasenke Tica Isović, savjetnice za medije premijera bh. entiteta FBiH Nermina Nikšića u kojima je kritikovala izbor građana Jablanice za novog načenika ove lokalne zajednice.

U Danu uživo, govorio je i o onome što je zatekao prilikom obilaska klizišta na Trebeviću te političkim trzavicama na relaciji kantonalni ministar i općinski načelnik u vezi sa ovim slučajem.

- Nema smisla svađati se sa rezultatima demokratskih procesa kao što su izbori. Može vam se sviđati ili ne sviđati. A da li je to prijetnja? Ma nije. Otišlo je to predaleko kad bi to smatrali da je to tako. I ova Vlada i prethodna i sve buduće naravno da će biti na usluzi ljudima u ovakvim situacijama gdje god da se zadesi, bez obzira ko je lokalna vlast - rekao je on.

Situacija sa klizištem na Trebeviću

Resorni kantonalni ministar Bojan Bošnjak izdao je naredbu za evakuaciju stanovništa sa područja klizišta sa Trebevića koji ugrožava stanovnike sarajevske općine Stari Grad. Na takvu odluku reagovao je načelnik ove lokalne zajednice Irfan Čengić koji je kazao da je ona nepotrebna. Magazinović je stao uz stranačkog kolegu Čengića i najavio da će na sutrašnjem sastanku državne koalicije, koju on ne naziva koalicijom već partnerstvom delegirati ovu temu.

- Ne možete vi u petak u četiri sata proglasiti evakuaciju i otići kući. Kada donesete takvu odluku onda odete sa građanima i pomažete im u toj eventualnoj evakuaciji i objašnjavate im šta se desilo - objasnio je on.

Poruka ministru Amidžiću

Nakon što je Vijeće ministara BiH oborilo inicijativu Saše Magazinovića kojom bi bio utvrđen jasan kriterijum ko ima pravo na korištenje službenog vozila 24 sata dnevno, Magazinović je uputio i poruku Srđanu Amidžiću, ministru finansija BiH kojem je ovo pitanje politička tema pa mu je Magazinović objasnio i konkretno šta ova inicijativa predviđa.

- Ovdje se radi da svima treba zabraniti da građevinski materijal voze na vikendice službenim autima, da službenim autima idu na skijanje i ljetovanje, da korsite ta vozila u svrhu koja nisu predviđena - kazao je Magazinović.

Nakon što je Bakir Izetbegović na konferenciji za medije kazao da bi "Trojka bila pometena da su novi izbori", Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH kazao je da je SDA ostvarila respektabilni rezultat, ali da postoje mjesta gdje nema razloga za slavlje.

- Sa statistikom se možete igrati i sa istim brojevima pokazati i jedno i drugo, u zavisnosti šta vam odgovara. Gospodin Izetbegović dobro zna da opći i lokalni izbori nisu isto. Ja ne znam zašto on prikriva da kaže koliko je stranka čiji je predsjednik osvojila načelničkih pozicija u gradu u kojem živi. Da li to znači da SDA može dobiti načelnike samo tamo gdje nije njen predsjednik ili u čemu je problem? Možete te stvari vrtiti na sto načina - rekao je on.

Podsjećamo, Izetbegović je na konferenciji za medije kazao da će se “SDA vratiti jača nego ikad, pa i u Sarajevu.”

- SDA će prije ili kasnije završiti za šta je zainteresirana. U Sarajevu u posljednjih šest godina smo pretrpjeli najteže pritiske. Potrebno je vrijeme da se saniraju posljedice ovoga. U Tuzlanskom kantonu se završio taj proces. SDA se vratila jača nego što smo bili. U Sarajevu će trebati još vremena, ali proces ide u tom smjeru - kazao je.