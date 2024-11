Zaim Muzaferija: 21. godišnjica smrti velikana bh. i regionalnog glumišta

Rođen Alija Pirić, bh. profesor književnosti i književni kritičar

1949. - Alija Pirić, bosanskohercegovački profesor književnosti i književni kritičar, rođen je na današnji dan. Pirić je radio kao predavač kulture izražavanja i književnosti na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, bio predsjednik Kulturnog društva "Preporod" u Mostaru, te direktor Izdavačke kuće "Preporod" u Sarajevu. Također je radio kao profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Pedagoškom fakultetu u Zenici i Fakultetu humanističkih nauka na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, te na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Jedno vrijeme je bio i savjetnik federalnog ministra obrazovanja i nauke. Priredio je za štampu više knjiga. Objavio je više izvornih naučnih radova, stručnih ogleda i studija, kao i više književnih prikaza i kritika.

1955. - Nakon što je u Drugom svjetskom ratu bila uništena, ponovo otvorena Bečka državna opera izvedbom Betovenove (Beethoven) opere “Fidelio”.

1955. - Rođena Ljiljana Blagojević, srbijanska pozorišna i filmska glumica, nezaboravna Doli Bel iz filma “Sjećaš li se Doli Bel”, uloge po kojoj je i danas prepoznatljiva u cijeloj regiji.

1959. - Brajan Adams (Bryan), kanadski kantautor, gitarist, producent, glumac i fotograf, rođen je na današnji dan. Njegova pjesma "I Do It for You" iz 1991. godine provela je 16 sedmica na broju jedan britanske top ljestvice, što je još važeći rekord.

1977. - Umro Rene Goskini (Goscinny), francuski crtač stripova, autor popularnog “Asterixa”.

1989. - Preminuo Adem Čejvan, bosanskohercegovački pozorišni i filmski glumac. Ostvario je velik broj uloga: “Lisice” (1969.), “Seljačka buna” (1973.), “Ovčar” (1971)., “Polenov prah”… U TV dramama je glumio uglavnom markantne likove u ostvarenjima "Nepokoreni grad", "Odbornici", "Frontaš", "Pucanj u šljiviku", "Putevi i stranputice". Čejvan je bio osnivač susreta za glumce koji su održavani u Banjoj Luci, od 1981. do 1987. godine, s nazivom "Susreti za glumce u maju".

2007. - Prvi kineski lunarni satelit Chang'e 1 ušao u orbitu oko Mjeseca.

2007. - Google predstavio Android, operativni sistem za mobitele. Prvi komercijalno dostupan telefon koji pokreće Android bio je HTC Dream, predstavljen 22. oktobra 2008. godine.