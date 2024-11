Edin Garaplija: Bakir Izetbegović je brisan iz djelovodnika UDBA-e, a kad se neko izbriše, to znači ili da je umro ili da je napredovao, Muslimović preko Ademovića ruši Konakovića!

Između ostalog, Edin Garaplija govori o krivičnoj prijavi koju je podnio 27. maja protiv Izetbegovića, Ademovića, Mehmedagića, Herende, bivšeg pripadnika zloglasne jedinice „Ševe“, te više NN osoba.

U dopuni krivične prijave Garaplija je obuhvatio saznanja o još dvije osobe koje su obavljale visoke rukovodne funkcije u AID-u te s Izetbegovićem, Ademovićem, Mehmedagićem, Herendom i drugima bili dio ove organizirane kriminalne grupe.

U ovom tekstu su ispraćene najzanimljivije izjave koje također putem portala možete pogledati na YouTube kanalu Avaz TV ili direktno na portalu avaz.ba.

Za Vas, poštovani čitatelji, izdvojit ćemo neke od zanimljivih detalja koje možete pogledati na označenoj minuti i sekundi u videoprilogu.

1' - Apsolutno je nekakva podudarnost događaja koju ne možemo negirati. Sve ono što smo mi prošli kroz pripremu za raspad BiH i koju su radile obavještajne i kontraobavještajne službe na raspadu Jugoslavije su prenese na BiH.

5' - Čovjek koji je platio cijenu i koji je prvi krenuo da razotkriva tajne duboke države je Fahrudin Radončić. I to je platio i svojom slobodom i hvala Bogu da je taj montirani proces iza njega. Sada imamo slično to se ponavlja, Elmedin Konaković. On sa svoj pozicije minitra vanjskih poslova pokušava da ukaže na sve pogubnosti petljanja KOS-a u sve. I jedan i drugi su dali odgovore ko je Crveni - Fikret Muslimović. On je dobar dio tih operacija, on je provodio subverzivne operacije.

7' - Duh je pušten iz sehare. Fikret Muslimović je najbolji učenik Ace Vasiljevića. Potpuno ista metodologija. To znači "da sve posvađamo unutarnje strukture". Evo vidi se u feljtonu koji objavljuje "Dnevni avaz". On o svima fabricira te afere a onda se postavlja kao neko ko je sposoban, ko može pomoći Izetbegoviću. Ustvari to je bilo stavljanje pod kontrolu ljudi.

9' - Iz ovih depeša koje Fikret Muslimović šalje ne vidi se da su igdje spomenuti četnici i agresori. Vi ste dirnuli osinje gnijezdo.

11' - Aca Vasiljević je izjavio da dva puta ponavlja da je najperspektivniji kadar Fikret Muslimović i da je on vodio sve subverzivne akcije u Hrvatskoj. Ako je to radio u Hrvatskoj, to će raditi i u BiH. U svim ovim aferama Muslimović se pojavljuje kao sudski vještak.

13' - U Sudu BiH imate izjavu francuskog obavještajca Dominika, koji kaže da je Fikret Muslimović učestvovao u formiranju 10. diverzantskog odreda (zločinački odred VRS) zajedno sa potpukovnikom Šalipurom. Iz tog odreda su mnogi odgovarali za genocid u Srebrenici!

14' - Interesantno je brisanje iz djelovodnika UDBA-e. Kad se neko briše to znači ili da je umro ili da je otišao na viši nivo. Ali viši nivo od službe državne bezbjednosti je bila samo kontraobavještajna služba bivše JNA. Ona je bila majka svih službi, u njoj je bilo 150 obučenih agenata.

18' - Moja krivična prijava je pokazala da se dokumentacija ne može uništiti i da sada neovisno pravosuđe treba da djeluje. Imam puno pravo da kažem nisam zadovoljan dinamikom provođenja.

20' - Javnost u BiH traži da se riješe ubistva Ljubijankića i Hakije Turajlića i pokojnog Leutar i ostalih.

21' - Mislim da će pravosuđe vrlo brzo morati pokazati konkretnije rezultate. Ovo je jako složen postupak jer objedinjuje 5-6 slučajeva sa istim imeniteljem na jedno mjesto. Ovo ne može biti samo na jednoj policijskoj agenciji i na jednom tužiocu. Na ovom rješavanju političkih ubistava mora se hitno reagovati.

24' - Dubokoj državi je ostala kompromitacija preko nekih budala svojih meta. Ljudi koji su bili zaduženi za praćenje ili Konakovića ili mene su dojavili, i ta lica trebaju odgovarati za nelegalne aktivnosti.

25' - Nema sumnje da je Kemal Ademović umiješan u zločine. On je direktor službe, ubiju mu zamjenika i on to ne rješava. On je komandant specijalne jedinice, iz magacina nestaju minsko - eksplozivna sredstva, pojavljuju se u odredu El Mudžahid.

31' - Terorizmom se počinju baviti mladi. Do sada su to bile, hajde da kažemo zrele osobe. Sada imate maloljetnika koji se odvažio na taj čin i pazite on govori osveta za Jusufa Barčića.

34' - Fahrudinu Radončiću su poturali državni udar kada je on kao ministar sigurnosti smirivao situaciju, kada je pokazao da Ministarstvo sigurnosti BiH nema operativne nadležnosti. Mene su, kada sam otkrio Ševe i kada sam pričao, zatvarali su me. Spreman sam za svaku svoju riječ odgovaram.

37' - Vrlo dobro poznajem Fikreta Muslimovića, Kemala Ademovića kao i Bakira Izetbegovića, to su ljudi spremni da skidaju glave.

38' - Neka Sud dokaže je li Ademović ovo što ja tvrdim ili je narodni heroj, ovo kako ga Muslimović pravi.

39' - Nemojmo zaboravit da je Fahrudin Radončić stavio svoj potpis na razbijanje iranske obavještajne mreže, pa kad su bile migracije da je rekao da se ne može to tako raditi, da je zaustavio taj val "potencijalnih terorista".

41' - Konaković treba dobro da izanalizira. Poruke koje je uputio Muslimović Konakoviću su poruke Ademoviću da svrgne Konakovića i to se već radi. Konaković kaže jedno u Brčkom, Ademović kaže drugo. On ima leđa i zaleđinu da preuzme stranku. To je stvar NiP-a, hoće li uspjeti u tome. Ademoviću su ruke okrvavljene i on treba da odgovara za ta zlodjela.

42' - Fikret Muslimović vrlo rijetko pravi greške, sada je napravio grešku. On se uvijek postavlja kao prijatelj, tako se postavljao i rahmetli Aliji Izetbegoviću, a sve je učinio da i rahmetli Alija bude u tome. Sad je napravio grešku. On je javno zaprijetio Konakoviću i ta poruka pokazuje da je ostao bez svih resursa. Njegovi resursi su bili službe kojima je komandovao preko Osmice, Ademovića, Envera Mujezinovića. Druga stvar, ostali su bez vlasti. Nisu više politički faktor, niko ih više i ne zarezuje. Izetbegovića i SDA, a to čitajte i Muslimovića, nigdje ih nema. Oni sada pokušavaju da aktiviranjem Ademovića destabiliziraju trojku preko NiP-a, da se ona pokaže nerelevantnim faktorom.

45' - KOS je preko Muslimovića ubacio narativ da je međunarodna zajednica neprijatelj političkih struktura odnosno naroda BiH. Nije tačno. Međunarodna zajednica želi stabilnu BiH, jedan ambijent koji će biti u interesima jedne stabilne Evrope. Zašto se to ruši? Kome odgovara, ko propagira danas prorusku i protursku politiku. Imamo samo dvije adrese. S jedne strane je Milorad Dodik, s druge Bakir Izetbegović. To nema perspektivu, jer narod to neće.

49' - Ratni dnevnici koje su Hamze zarobile i Izet Nanić su ustvari najvredniji materijal protiv ratnih zločinaca u Hagu. Jer tamo je sve zapisano i ko je kome naređivao i ko je koga ubio.

50' - Ulazimo u finale svih finala. Teško će se ovo do kraja iskorijeniti ali barem se može najkancerogeniji dio odstraniti. Svaki dan mi se javljaju ljudi nude dokumente, dokaze ja im govorim da ja nisam istražitelj. Da imaju sudove i da to prijave.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

Intervju sa Edinom Garaplijom možete slušati i na streaming platformama: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Soundcloud i Patreon.